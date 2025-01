Helena Prestes e Javier Martinez vengono messi in guardia dai fan: arriva un misterioso aereo per i due gieffini

Nelle ultime ore alcuni fan di Helena Prestes e di Javier Martinez hanno inviato un misterioso aereo di avvertimento ai due gieffini. Ecco cosa è accaduto.

Arriva un aereo per Helena Prestes e Javier Martinez

In questi giorni si è parlato a lungo di Helena Prestes. Come tutti ormai sappiamo, la gieffina è finita al centro della polemica per via di una durissima lite che c’è stata con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. I toni ben presto si sono scaldati e la modella brasiliana è arrivata anche a lanciare un bollitore alla cantante. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello dunque la questione è stata affrontata e dopo un severo rimprovero è arrivato il provvedimento disciplinare per le tre concorrenti, che sono finite in nomination d’ufficio. Jessica tuttavia, non accettando di essere messa sullo stesso piano di Helena, ha deciso di ritirarsi dal gioco e ha così abbandonato definitivamente il programma.

Nelle ultime ore nel mentre la Prestes si è trovata sola contro gran parte della casa. Ciò nonostante la modella può continuare a contare sull’amicizia di Javier Martinez, con cui ha particolarmente legato in questi mesi. Oggi però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Alcuni fan hanno infatti deciso di inviare un aereo di coppia a Helena Prestes e a Javier Martinez per metterli in guardia da Zeudi Di Palma, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Questo quanto si legge nel messaggio arrivato sulla casa del Grande Fratello: “Non fidatevi di Zeudi, Alfonso e Chiara. Noi vediamo tutto”.

Gli elevié hanno mandato un aereo a Helena e javi dicendo di non fidarsi di zeudi alfonso e chiara senza parole pic.twitter.com/6DMGCBDoqX — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 10, 2025

Naturalmente non è mancata la reazione spiazzata di Helena e di Javier, che non hanno saputo come interpretare l’aereo. La Prestes nel mentre in questi giorni è finita a televoto e lunedì sera, nel corso della prossima diretta, scopriremo se sarà lei a dover abbandonare la casa.