Dedica ad Alessia? No, Parigi in motorino è scritta per un’altra persona ed è lo stesso Luk3 a raccontarlo

Luk3 di Amici 24 potrebbe avere una fidanzata o comunque un rapporto speciale fuori dal talent di Maria De Filippi. Il cantante infatti ha parlato di questa ragazza misteriosa dicendo che ha scritto per lei la sua canzone Parigi in motorino. Vediamo tutti i dettagli.

Luk3 ha una fidanzata o sta con Alessia?

Uno degli allievi più amati dal pubblico di Amici 24 è Luk3, allievo di Lorella Cuccarini. E lo dimostra il grande numero di stream che sta facendo la sua Parigi in motorino. Il cantante è spesso al centro del gossip social perché secondo i fan ci sarebbe un interesse da parte della ballerina Alessia. Infatti molti ipotizzano un loro flirt o che stiano proprio insieme senza dirlo.

Ufficialmente sappiamo che tra loro c’è solo un grandissimo rapporto di amicizia e affetto. Ma ovviamente tutto è possibile ad Amici. Però le ultime dicharazioni di lui tolgono un po’ di speranza ai fan o comunque fanno stare con i piedi per terra. Sì perché il cantante potrebbe avere una fidanzata, o comunque una ragazza con la quale c’è qualcosa, fuori dal programma.

Ma da dove nasce tutto questo? Nel daytime di Amici 24 andato in onda il 10 gennaio, sul finale c’è stato uno spazio dedicato a Radio Zeta che entra nella scuola di Amici e ha ospiti i cantanti. Tra questi c’è stato anche Luk3 al quale è stato chiesto con chi farebbe questo giro in motorino per tutta Parigi. E lui ha risposto: “Sicuramente quando ho scritto il pezzo avevo una persona…non so se ancora uscito da qua la porterei a Parigi in motorino”.

Non è quindi chiaro se con questa ragazza misteriosa ci fosse una storia oppure fosse un interesse da parte di lui. Altra cosa, non si capisce se quindi è ancora presente nella sua vita e si siano distaccati. Ma il distaccamento non è detto che provenga dalla sconosciuta. Potrebbe nascere anche da lui.