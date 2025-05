Nelle ultime ore, Helena Prestes ha lasciato un like ambiguo ad un commento sul fidanzato Javier Martinez, sotto un suo video.

Helena Prestes e il like sospetto su Javier

Helena Prestes ha acceso una piccola miccia social con un gesto apparentemente innocuo: un like. La modella e influencer, ha pubblicato recentemente un video “Get ready with me” su TikTok durante il quale ha raccontato le sue recenti vacanze in Egitto insieme al fidanzato Javier Martinez.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che tra i numerosi commenti sotto al video, uno in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti, e di Helena stessa.

Il commento, scritto in inglese, recitava: “Diventa così interessante quando smette di parlare di Javier, potrei ascoltarla parlare tutto il giorno”. Helena ha lasciato un like proprio a quel messaggio, suscitando perplessità tra i suoi fan.

Il commento sotto il video di Helena Prestes

Alcuni hanno visto il gesto come una frecciatina implicita al compagno, gesto abbastanza inspiegabile in questo momento, alimentando le voci, sempre pronte a riemergere online, su possibili tensioni nella coppia.

Nel giro di poche ore, il commento è diventato il centro del dibattito tra i follower. Alcuni si sono chiesti come mai Helena abbia apprezzato un messaggio che andava contro Javier. C’è anche chi ha colto l’occasione per ironizzare sul pallavolista, cavalcando l’onda del presunto “disinteresse” nei suoi confronti.

Altri utenti, però, hanno subito cercato di ridimensionare l’accaduto, sottolineando come Helena sia solita lasciare cuori a una marea di commenti sotto ai suoi video, spesso senza un intento preciso. Di fatto, poi, in quel video Helena non fa altro che parlare di Javier.

Inoltre, in molti hanno interpretato quel messaggio non come un attacco a Javier, ma piuttosto come un complimento rivolto a lei, al suo modo di raccontarsi e alla sua capacità di coinvolgere chi la segue.

Insomma, forse solo un like distratto. Ma, come ben sappiamo, nel mondo social, anche un semplice gesto può diventare virale e far discutere.