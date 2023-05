NEWS

Andrea Sanna | 15 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La lite delle naufraghe con Helena Prestes

Animi particolarmente accesi a L’Isola dei Famosi. I naufraghi sono stati messi a dura prova a causa del maltempo che si è abbattuto su Playa Tosta. Il tutto ha scatenato grande nervosismo tra i concorrenti e in particolare tra il gruppo delle Chicas contro Helena Prestes.

Dopo aver mostrato delle immagini, in cui le naufraghe discutono animatamente con la modella, tornati in studio Ilary Blasi ha voluto fare il punto della situazione, chiamando in causa Pamela Camassa: “Secondo me lei sbaglia i modi. È successo che il fuoco si stava spegnendo e ha risposto male a Corinne. I ragazzi hanno visto una fiammata che stava facendo Helena e sono corsi per vedere che tutto andasse bene. Ma lei ha risposto male a Fabio, poverino è venuto a vedere come stavamo. È una persona maleducata e non ha rispetto degli altri”.

Sebbene non si sia detta d’accordo con le accuse rivolte dalle altre naufraghe, Helena Prestes ha ricevuto altre critiche da Cristina Scuccia. Già da diversi giorni la concorrente nutre dei dubbi sulla brasiliana. L’ex suora anche in puntata ha avuto più di qualcosa da ridire alla sua compagna d’avventura. La vede poco limpida e non è più sicura di volerle stare accanto. Lei cerca tranquillità.

Anche il rapporta tra Cristina ed Helena è vacillante! #Isola

Ve lo aspettavate? #Isola pic.twitter.com/8fTadHYrgP — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

Ma non è finita qui. Perché Helena Prestes è arrivata persino a far perdere la pazienza ad Alessandra Drusian. La cantante del duo dei Jalisse è sempre stata molto apprensiva nei confronti di tutti i concorrenti, ma questo comportamento ha messo alla prova anche il suo spirito zen. Alessandra ha rimesso al suo posto Helena, invitandola a calmarsi. Gli animi a più riprese si sono accesi particolarmente: “Questo atteggiamento non mi piace e non mi piaci”, ha sbottato l’artista.

Troveranno un punto d’incontro le naufraghe con Helena Prestes?