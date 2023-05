NEWS

Andrea Sanna | 15 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola dei Famosi: Gianmaria è eliminato

Quinta puntata de L’Isola dei Famosi questa sera su Canale 5. Tra rivalità, amicizie e liti, prosegue il percorso dei concorrenti in Honduras. Tante le dinamiche affrontate nel corso della diretta dalla conduttrice Ilary Blasi e dai naufraghi. Ma abbiamo scoperto anche chi è stato l’eliminato costretto a lasciate la Palapa dopo la sconfitta al televoto.

In nomination a L’Isola dei Famosi troviamo Fiore Argento, Gianmaria Sainato, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise. In un modo o nell’altro tutti i menzionati in settimana hanno fatto discutere per vari diverbi avuti. Tra tutti citiamo per esempio le discussioni di Marco avute con Helena, Gianmaria e persino Paolo (poi hanno chiarito).

Infortunio invece per Fiore, che è costretta a continui controlli medici. Ha una gamba fasciata, che deve tenere continuamente monitorata. Di tanto in tanto, infatti, si allontana da Playa Tosta per raggiungere il dottore e capire come proseguire il suo percorso a L’Isola dei Famosi. Nonostante ciò però non sembra arrendersi.

Ma torniamo a stasera: chi ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi? La prima persona a salvarsi è stato Paolo, seguito da Fiore e Marco. Sono rimasti al ballottaggio finale Helena e Gianmaria e ad arrendersi al televoto è stato Gianmaria.

Passiamo alle percentuali di voto de L’Isola dei Famosi: a guidare la classifica con il 34% di voti è Marco, successivamente troviamo Noise che ha totalizzato il 32%, a seguire ancora Helena con il 17%. E ancora poi Fiore con il 9% e infine Gianmaria ha raggiunto l’8%. Dunque Gianmaria è l’eliminato della puntata e ha dato il bacio di Giuda a Marco.

Ma per Gianmaria non è ancora finita, perché ad attenderl c’è l’Isola di Sant’Elena, dove troverà Nathaly e Christopher. Vedremo ancora quante emozioni ci regalerà l‘Isola dei Famosi!

