La modella ed ex gieffina Helena Prestes annuncia sui social la scomparsa del genitore con un messaggio colmo di dolore e gratitudine

Il mondo dei reality e dei social si stringe attorno a Helena Prestes. L’ex protagonista del Grande Fratello sta attraversando uno dei momenti più bui della sua vita a causa della perdita del padre. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, sebbene le condizioni dell’uomo fossero critiche ormai da diverse settimane, tenendo i fan della modella brasiliana col fiato sospeso.

Il dramma in Brasile: dalla scomparsa al ritrovamento

La vicenda aveva assunto contorni drammatici già poco tempo fa, quando Helena era volata d’urgenza in Sudamerica. Il padre era stato colpito da un grave ictus, ma il ricovero era avvenuto in circostanze surreali. La Prestes aveva raccontato con angoscia di averlo rintracciato quasi per miracolo, dopo che i media locali avevano diffuso la foto di un uomo senza documenti trovato privo di sensi in strada. Il senso di smarrimento provato dalla modella è stato totale: per quarantotto ore il genitore era risultato ufficialmente disperso tra le corsie degli ospedali brasiliani. Una situazione resa ancora più complessa dal contesto di forte degrado e isolamento in cui l’uomo viveva, segnato da gravi problematiche personali che Helena non aveva esitato a condividere con i propri follower per spiegare la gravità del momento.

L’ultimo addio e la richiesta di silenzio

Nonostante un iniziale e timido segnale di ripresa che aveva permesso alla modella di rientrare in Italia, nelle ultime ore il quadro clinico è precipitato definitivamente. Helena ha affidato ai social il suo commiato, pubblicando una storia su Instagram essenziale ma carica di significato. Nel post, l’influencer ha voluto omaggiare gli insegnamenti ricevuti dal genitore, sottolineando come il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore dei familiari. Contemporaneamente, ha rivolto un appello accorato alla stampa e al web chiedendo rispetto e discrezione in questa fase di profondo dolore.

