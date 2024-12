Arriva il bacio al Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Sui social network da giorni è nato l’hashtag #Zelena, dedicato alle due gieffine.

Bacio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al GF

La chimica tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori del Grande Fratello, che hanno già lanciato l’hashtag #Zelena sui social. Non lo è stato nemmeno qualche bacio a stampo qua e là che si sono scambiate, così come gesti e attenzioni affettuose tra loro. Un qualcosa che avevamo già visto nella clip della scorsa settimana in diretta. Momento questo che ha regalato sorrisi alle due.

Un feeling speciale quello nato tra le gieffine. Il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha avuto delle evoluzioni importanti dopo l’ingresso dell’ex Miss Italia, il 2 dicembre nella Casa più spiata d’Italia. C’è dell’affinità che l’occhio del Grande Fratello ha spesso catturato in svariate occasioni.

Helena Prestes ha raccontato (anche a Zeudi Di Palma) di aver avuto dei rapporti con altre donne in passato. Uno di questi risale appena a 4 anni fa. Questa confidenza sembra aver avvicinato ancor di più le modelle, sempre più complici.

Dalla diretta del Grande Fratello sono tantissimi i momenti estrapolati in cui si mostrano, per l’appunto, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes molto vicine. E tra loro è scattato anche qualche tenero e affettuoso bacio, come quelli mostrati in queste brevi clip…

Non sappiamo dove le porterà questo intenso legame. Ma sta di fatto che la forte intesa tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma è motivo di interesse per una buona parte di pubblico. Si tratta di due donne forti, che con le loro fragilità stanno dando modo di farsi conoscere meglio.

C’è chi pensa si tratti solo di amicizia e chi pensa o spera possa nascere dell’altro tra loro. Solo il tempo ci rivelerà come andranno le cose. Quel che è certo, in ogni caso, è che Helena e Zeudi stanno vivendo a pieno la loro esperienza, comunque vada!