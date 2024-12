Qual è il risultato del televoto del Grande Fratello? Per scoprirlo ci sarà da attendere la puntata, ma intanto possiamo scoprire qual è la preferenza del pubblico attraverso i sondaggi. Ecco cosa è emerso e chi secondo i dati dovrebbero essere i preferiti.

Chi sono i preferiti del Grande Fratello secondo i sondaggi

Prima del Natale questa sera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tante le dinamiche, liti e chiarimenti che si sono verificati nel corso della settimana, ma uno dei pezzi forti della serata è senza alcun dubbio il risultato del televoto del GF.

Anche stavolta è piuttosto ricco, dato che a scontrarsi abbiamo diversi concorrenti. Nel dettaglio: Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma.

Come ogni settimana, incuriositi dal conoscere il sentiment da parte del pubblico del Grande Fratello, Novella2000.it, abbiamo domandato a voi telespettatori di votare e scegliere quindi il nome che preferite. Ebbene abbiamo finalmente un responso.

Dai voti raccolti possiamo affermare che in questo sondaggio la preferita del pubblico è Helena, che ha totalizzato il 46% di voti. Dietro di lei, con distacco c’è Javier, che ha guadagnato il 26% di preferenze. Al 10% troviamo poi Zeudi, mentre al 7% Tommaso, seguita al 6% da Lorenzo, al 3% da Bernardo e al 2% da Emanuele.

Se tutto dovesse restare così dunque i preferiti dovrebbero essere Helena e Javier. Ovviamente però ci sarà da attendere il risultato definitivo del televoto per scoprire tutti i dati.

Attendiamo quindi il verdetto nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello, in programma in prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che la puntata prenderà il via alle 21:30 e anche noi la seguiremo per fornirvi tutti i dettagli e raccontarvi cosa succederà. Una cosa è certa: non mancheranno di certo le sorprese!