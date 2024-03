Amici 23, interrotta la registrazione della puntata: cosa è successo!

NEWS

Andrea Sanna | 29 Marzo 2024

Amici 23

Durante la puntata di Amici 23 è stata interrotta la registrazione per un imprevisto. Ma cosa è accaduto nello specifico? Grazie alle anticipazioni del talent show possiamo svelarvi tutto…

Amici 23: interrotta la registrazione

Lo studio di Amici 23 ieri ha accolto la nuova registrazione del Serale, la seconda puntata per la precisione, che vedremo domani sera in onda su Canale 5. Nel corso della serata, dove ci sono stati altri due eliminati, il pubblico presente in studio è rimasto un attimo con il fiato sospeso per un imprevisto che si è verificato in diretta.

LEGGI ANCHE: Amici 23, rivelato il secondo eliminato della seconda puntata: la segnalazione (SPOILER)

I fan di Amici 23 certamente vorranno conoscere i dettagli e grazie ad Amici News e SuperGuidaTV conosciamo cosa è accaduto. Gli spoiler hanno rivelato infatti che c’è stato un evento che ha interrotto per qualche attimo lo svolgimento dello show. Cosa è successo nello specifico? Vi starete domandando?

Durante l’esibizione che ha visto scontrarsi i ballerini Giovanni e Nicholas per il guanto di sfida, si è verificato il fatto, che ha coinvolto il vincitore dell’ultima edizione Mattia Zenzola. Quest’ultimo infatti si trovava sul palco di Amici 23 per la dimostrazione dell’esibizione da svolgere. Secondo quanto emerso, proprio in quel momento, si è rotta una mattonella di vetro del pavimento.

L’accaduto ad Amici avrebbe potuto provocare qualche grattacapo, ma fortunatamente ci si è resi conto in tempo ed è stato immediatamente riparato. Qualcuno si sarebbe anche potuto far male, accidentalmente, ma tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Non sappiamo altri dettagli dalla registrazione di Amici 23, se non quanto dichiarato fino a questo momento, ma domani certamente ci saranno tutte le risposte del caso su questo episodio. Potrebbe anche essere che il fatto venga tagliato in corso di montaggio, come accaduto in altre circostanze e non sia mostrato in puntata.

Attendiamo però l’appuntamento di domani sera di Amici 23 per tutte le conferme del caso. Ciò che rincuora tutti, però, è che fortunatamente nessuno tra allievi e professionisti si sia fatto male. Questo è quello che conta!