Holden parla per la prima volta del rapporto con i fratelli Jader e Jacopo

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Maggio 2024

Amici 23

Oggi pomeriggio i ragazzi di Amici 23 hanno rilasciato un’intervista a Verissimo e Holden, per la prima volta, ha parlato dei suoi fratelli Jader e Jacopo.

Holden parla dei fratelli

Non solo l’emozionante intervista di Raiz nel ricordo di sua moglie Daniela, oggi a Verissimo ampio spazio è stato dedicato anche agli allievi di Amici 23. Cantanti e ballerini sono intervenuti per esprimere le loro emozioni e come andrà questa puntata finale. E tra loro anche Holden ha raccontato come sta vivendo queste ore prima della serata.

Silvia Toffanin gli ha posto alcune domande, una in particolare sulla vita privata del cantante. La conduttrice ha ricordato infatti la bella sorpresa che Holden ha ricevuto da parte dei suoi fratelli Jader e Jacopo. Con loro ha un legame davvero speciale ed è probabilmente la prima volta che stanno così lontani per tanto tempo:

“Sì, sono passati. O meglio è passato uno dei due (Jader ndr) perché l’altro (Jacopo ndr) non poteva. Ma mi ha lasciato un video molto bello. Sono stato molto contento di rivederli, perché comunque sono cresciuto ovviamente con loro”.

Holden ha confidato anche di essere rimasto molto colpito dalle parole che sia Jader che Jacopo gli hanno riservato. Sono ragazzi molto schivi e per nulla espansivi. Dunque per lui è stato davvero un grande gesto:

“Loro sono i miei due fratelli più grandi, quindi chiaramente c’è un legame molto forte tra di noi. Sentirgli dire certe cose, dato che non siamo tipi tanto espansivi e siamo sempre per le nostre, quindi quando ho sentito certe parole, ho visto apertura”.

E a proposito di Jader e del suo arrivo in studio per trascorrere con lui qualche minuto: “A parte rivederlo dopo tanto tempo, però è stato molto emozionante”, ha concluso Holden.

Questa sera però il cantante potrà tornare a casa e riabbracciare i suoi cari dopo la finale!