Vi presentiamo Jader e Jacopo, i fratelli di Holden e figli di Paolo Carta

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

Amici 23

Tra gli allievi della scuola di Amici 23 c’è Holden, figlio del noto chitarrista e produttore Paolo Carta (nonché marito di Laura Pausini). Il cantante ha due fratelli: Jader e Jacopo e molto probabilmente vi sarete chiesti quanti anni hanno e cosa fanno nella vita. Ecco a voi tutte le risposte.

I fratelli di Holden

Ieri durante il daytime di Amici 23 alcuni degli allievi hanno ricevuto delle sorprese e tra loro anche Holden ha avuto un momento ricco di emozioni. Per lui infatti c’è stata la sorpresa dei suoi due fratelli. Ma sappiamo chi sono e quanti anni hanno?

I fratelli di Holden si chiamano Jader e Jacopo e sono tutti e tre figli del chitarrista Paolo Carta. Sono nati dal precedente matrimonio del produttore discografico con Rebecca Galli. Ma quanti anni hanno? Partiamo per ordine: il primogenito è Jader ed è nato nel 1995. La sua età dunque è di 29 anni. Spesso si è occupato di alcune riprese e di alcuni video del tour di Laura Pausini.

È stato proprio lui, come visto nella foto sottostante, che ieri è entrato in studio per la sorpresa a Holden. Piccola curiosità: tra le sue più grandi passioni c’è il calcio ed è tifosissimo della Roma, così come i fratelli e il papà!

Jader, fratello di Holden e figlio di Paolo Carta

Un anno più tardi, nel 1996, è nato invece Jacopo. Ha 28 anni e anche lui è fratello di Holden. Nella vita fa l’attore. E chicca per molti di voi: avete presente il video di Simili di Laura Pausini? Tra gli attori figura proprio lui! Ma non solo, perché anche nel videoclip di Lato destro del cuore, sul finale, Laura Pausini stringe la mano a Jacopo. I due indossano una giacca nera (che è stata realizzata anche per il merchandising della cantante) e il lato sinistro del cuore disegnato viene completato dal destro presente sulla giacca della Pausini.

Ecco qui Jacopo presente nel video dedicato a Holden.

Jacopo, fratello di Holden e figlio di Paolo Carta

E dopo i due fratelli Jader e Jacopo, abbiamo Joseph (nome di battesimo di Holden). Il giovane cantante è nato nel 2000 e ha 24 anni d’età. Anche lui ha avuto modo di lavorare accanto a Laura Pausini. L’ha fatto con un dj set in occasione della festa del FanClub, ma anche per il tour negli stadi dell’artista.

Dopo la separazione dalla moglie e tre figli, Paolo Carta oggi è sposato con Laura Pausini. Insieme hanno avuto una bambina di nome Paola, nata l’8 febbraio 2013. Jader, Jacopo e Holden sono tutti e tre molto legati alla loro sorellina e spesso sono comparsi in foto o video sui social. Gli stessi ragazzi hanno un rapporto fantastico anche con la cantante, che non manca di riservagli delle dediche.

Queste dunque alcune curiosità sui fratelli di Holden, figli di Paolo Carta.