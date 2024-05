Presunti spoiler sui premi della finale di Amici 23: chi potrebbe vincere

NEWS

Andrea Sanna | 18 Maggio 2024

Amici 23

Emergono le prime indiscrezioni in vista della finale di Amici 23: “Domani Holden prenderà giusto qualche premio”, si legge sui social. Questo pronostico sarà rispettato? Stasera sapremo la verità!

Amici 23, spoiler sui premi

Non mancano le indiscrezioni in vista della finale di Amici 23, in programma questa sera su Canale 5. E mentre si attende l’arrivo della coppa in studio, portata dal vincitore della scorsa edizione Mattia Zenzola, è spuntato uno spoiler lanciato da Amedeo Venza e Deianira Marzano sui social, secondo cui Holden farà il pieno di premi.

Stasera infatti oltre alla coppa del vincitore di Amici 23, saranno consegnati anche altri riconoscimenti, che saranno spartiti tra gli allievi. E, stando all’indiscrezione delle due fonti in questione, sembrerebbe che Holden riuscirà a portarsi a casa diversi attestati. Ecco quanto emerso: “Spoiler!!! Domani Holden prenderà ‘giusto qualche’ premio!”, si apprende dal profilo Instagram di Amedeo Venza.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Amici 23

È chiaro che si tratta di semplici voci di corridoio e solo questa sera nel corso della diretta di Amici scopriremo come andranno veramente le cose. Quel che è certo è che sarà un grande spettacolo, dove sul palco vedremo esibirsi grandi talenti.

Non è così scontato che il premio vada per forza di cose al cantante di Amici 23, sebbene lui oltre alla scrittura si occupa anche della produzione dei suoi brani. Tutti si sono resi protagonisti e tutti possono arrivare a raggiungere i traguardi prefissati. Quindi non ci resta che attendere la puntata di questa sera e vedere cosa accadrà.

Tra qualche ora avremo il vincitore di Amici 23. Voi per chi fate il tifo?