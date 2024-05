Raiz, Don Salvatore di Mare Fuori: “Un tumore ha portato via mia moglie. Spero mia figlia trovi la cura”

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Maggio 2024

verissimo

Ospite a Verissimo, Raiz ha raccontato il suo dramma. L’attore, che interpreta Don Salvatore in Mare Fuori, ha ricordato sua moglie, scomparsa a causa di un tumore: “Spero mia figlia trovi la cura per questo male”.

Raiz: “Un tumore ha portato via mia moglie”

Questo pomeriggio a Verissimo è intervenuto Raiz. L’attore, che ha riscoperto la sua popolarità con il personaggio di Don Salvatore in Mare Fuori, ha ricordato sua moglie Daniela. Lei ha perso la vita a causa di un tumore, dopo una lunga battaglia di cinque anni.

Oggi Raiz cresce da solo sua figlia Lea di 5 anni. A Verissimo ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin e ha ripercorso questo periodo così complesso della sua vita:

«Perdere la propria moglie è difficile. Sto vivendo la banalità del pane. Devo curare la routine, dare da mangiare a mia figlia e attraversare il dolore. Quello che ci è successo non è stato inaspettato, perché lei aveva un tumore alla mammella da anni. Ma è stato incredibile. Perché mentre il suo corpo si preparava a dare la vita si preparava a morire»

Si augura che un giorno sua figlia possa in qualche modo riuscire a trovare una cura: «Spero che mia figlia un giorno trovi la cura per il male di cui è morta mia moglie». Ancora innamorato di sua moglie, Raiz ha detto di essersi legato a lei per il suo modo di essere, per la sua generosità: «Aveva un grande cuore, era pragmatica».

Nel corso della chiacchierata a Verissimo, Raiz ha spiegato quanto sia giusto che sua figlia sappia di aver avuto una mamma così speciale e come arrivino ad emozionarsi nel ricordarla:

«Dammi la forza di guardare avanti, le dico. Ho avuto la grande fortuna di salutare mia moglie. L’ultima cosa che ha fatto è sorridermi. E mi ha detto: “Sono sicura di te, di quello che farai”», ha concluso emozionato.