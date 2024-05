Holden e Petit fanno una rivelazione inedita in diretta: “Abbiamo studiato nello stesso liceo, non ci conoscevamo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Amici 23

Sia Holden che Petit hanno raggiunto la finale di Amici 23, esattamente come i loro compagni. Durante un momento della serata però i due cantanti hanno parlato del loro rapporto e fatto una rivelazione inedita: “Abbiamo studiato nello stesso liceo, non ci conoscevamo”.

La rivelazione di Holden e Petit

Una puntata davvero indimenticabile per i ragazzi di Amici 23. Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah sono arrivati tutti in finale. Una serata di grande spettacolo, dove gli allievi hanno messo alla prova tutto il loro talento. Ma c’è stato un momento che non è sfuggito ai telespettatori ed è stata una rivelazione fatta da due allievi.

Proprio Holden e Petit al termine della terza manche, dove poi è stato decretato Petit come terzo finalista, sono stati protagonisti di un bel siparietto. Maria De Filippi ha notato come tra i due il rapporto si sia parecchio rafforzato e come questa sera si siano supportati tantissimo a vicenda. Un bel momento che è stato arricchito da una rivelazione inedita da parte dei cantanti.

A quanto pare, infatti, Holden e Petit di Amici 23 hanno fatto la stessa scuola, ma prima d’ora non si erano mai conosciuti! “È una storia un po’ strana”, ha detto subito Petit, che è poi entrato nello specifico del racconto: “Lui andava a scuola, nella mia stessa scuola. Facevamo lo stesso liceo. Viviamo nella stessa zona e ci ritroviamo qui….”

Maria De Filippi, incuriosita dal racconto, ha quindi voluto sapere dai due se si conoscessero già, ma sia Petit che Holden hanno precisato: “No, non ci conoscevamo”. Poi il figlio di Paolo Carta ha aggiunto: “Siamo di età diverse, però ha fatto il mio stesso liceo. Non ci conoscevamo. Ma è vero che ultimamente abbiamo legato molto. Io ho grande rispetto per Petit e mi piace molto per quello che fa e sono felice di condividere questa esperienza con lui”.

Poco dopo Petit e Holden si sono scambiati un sorriso d’intesa. È nata un’altra bella amicizia nella scuola.