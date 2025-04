Holden torna ad Amici per presentare il suo nuovo singolo, Autodistruzione, e in studio riabbraccia Maria De Filippi

Questa sera a tornare ad Amici è stato Holden, protagonista della scorsa edizione del talent show. Il cantante ha così presentato in studio il suo nuovo singolo, Autodistruzione.

Holden presenta il suo singolo ad Amici

Solo lo scorso anno tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi c’era anche Holden. Fin dal primo momento il giovane artista romano ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua musica, diventando in breve uno dei protagonisti assoluti del talent show. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del programma, il cantante è tornato a dedicarsi alla sua carriera e ha così rilasciato il suo EP, che ha scalato le classifiche.

Lo scorso autunno come se non bastasse Joseph è partito per un tour di club, che ha registrato numerosi sold out. Qualche giorno fa nel mentre per tutti i fan è arrivata una grande sorpresa. L’artista ha infatti rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Autodistruzione, che ha già conquistato tutti quanti.

Stasera così Holden ha fatto ritorno ad Amici per presentare il brano e una volta in studio ha riabbracciato Maria De Filippi. Non sono mancate le parole della conduttrice, che ha affermato: “Quando ti ho visto entrare ho pensato a quanto mi manchi. Sono felice di averti visto, sei bravissimo”. Pronta la replica del cantante, che ha aggiunto: “Anche tu mi manchi, tantissimo. Sono emozionantissimo. È bellissimo essere qui, sono veramente molto felice”.

Ancora una volta dunque Joseph ha fatto breccia nel cuore del pubblico e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.