Nelle ultime ore, Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie evento Heated Rivalry, sono stati annunciati come tedofori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Hudson Williams e Connor Storrie alle Olimpiadi

Heated Rivalry arriva alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026! Lo show canadese da settimane fa discutere il mondo intero ed è diventato uno dei titoli del momento. La serie con protagonisti Hudson Williams e Connor Storrie (già confermata per una seconda stagione) tra poche settimane sbarcherà anche in Italia e verrà trasmessa su HBO Max a partire dal 13 febbraio. Nel mentre in queste ore è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che ha attirato l’attenzione del mondo intero.

Con un comunicato ufficiale, è stato annunciato che proprio Williams e Storrie saranno tra i tedofori di Milano Cortina 2026. I due protagonisti di Heated Rivalry, che pochi giorni fa hanno preso parte anche alla Milano Fashion Week, avranno dunque l’onore di portare la Fiamma Olimpica e naturalmente la notizia ha entusiasmato tutti i fan.

Nel mentre Hudson Williams e Connor Storrie tra pochi mesi torneranno sul set di Heated Rivalry, in vista delle riprese della seconda stagione. I due attori dunque vestiranno nuovamente i panni dei protagonisti dello show, Shane Hollander e Ilya Rozanov, e scopriremo come continuerà la storia.

La vita di Connor Storrie prima del successo

In attesa di vederlo come tedoforo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, pochi giorni fa Connor Storrie ha raccontato che, prima di ottenere il successo e il ruolo in Heated Rivalry, lavorava come cameriere in un ristorante. In merito l’attore ha dichiarato:

«Quando ho letto il copione la prima ho pensato è che non avrei ottenuto la parte. Prima di ottenerla lavoravo in un ristorante come cameriere. Ho lavorato nei ristoranti per 8 anni. Anche durante i provini ho continuato a lavorare lì. Ad essere onesti stavo quasi per essere licenziato. Il giorno in cui ho saputo la notizia, sono stato chiamato dal mio manager, avevo combinato un casino. Durante la pausa ho preso il telefono dall’armadietto e ho saputo di aver ottenuto la parte. Ho fatto altri cinque turni e dopo una settimana ero in Canada».

