Dal crollo dei cinecomic ai flop milionari di Disney, ecco perché quest’anno il pubblico inglese preferisce celebrare i disastri piuttosto che i successi

Questo Natale l’Inghilterra ha deciso di festeggiare con una punta di cinismo tipicamente britannico attraverso le nuove classifiche della BBC sui peggiori film del 2025. I critici televisivi del Regno Unito sembrano divertirsi moltissimo nel demolire le produzioni multimilionarie che hanno deluso le aspettative. Sul sito ufficiale è apparsa una lista spietata dei dieci peggiori risultati al botteghino. Incredibilmente, questo genere di classifiche negative quest’anno sta riscuotendo un successo travolgente tra i lettori, quasi superando l’interesse per i classici film delle festività.

Biancaneve snobbata

Tra i risultati più catastrofici dell’anno svetta un attesissimo cinecomic che non ha convinto affatto né i fan storici dei supereroi né la critica specializzata internazionale. Molti esperti del settore sostengono che il pubblico provi ormai una profonda stanchezza verso le saghe infinite, portando al fallimento titoli che un tempo avrebbero incassato miliardi. Anche la Disney ha subito colpi pesantissimi con il live-action di Biancaneve, una pellicola travolta dalle polemiche ben prima di approdare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Le indiscrezioni suggeriscono che i costi di produzione siano lievitati a causa dei continui reshoot, rendendo il recupero dell’investimento iniziale una missione praticamente impossibile per gli studios.

Non tutti i film presenti in questa lista nera rappresentano però dei fallimenti qualitativi. Alcuni titoli sono semplicemente stati vittima di una distribuzione poco efficace. Mickey 17 di Bong Joon-ho è l’esempio perfetto di un’opera straordinaria e visivamente potente che il grande pubblico non ha saputo purtroppo comprendere. Nonostante la presenza di una star del calibro di Robert Pattinson, la pellicola ha faticato enormemente a trovare una sua collocazione commerciale. Altri flop, come Tron: Ares, hanno invece dimostrato che non basta un marchio famoso per attirare le nuove generazioni, specialmente se manca una storia capace di emozionare veramente.

Flop anche per De Niro

Anche i grandi nomi del cinema d’autore come Robert De Niro e Dwayne Johnson hanno dovuto affrontare la dura realtà di un mercato cinematografico sempre più imprevedibile. The Alto Knights ha visto De Niro recitare in un doppio ruolo che purtroppo ha distratto gli spettatori invece di affascinarli, portando a incassi decisamente deludenti. Nel frattempo, The Smashing Machine ha cercato di trasformare The Rock in un attore da Oscar, ma il pubblico ha preferito ignorare questo esperimento troppo distante dalle solite esplosioni. Queste classifiche della BBC ci ricordano che il successo a Hollywood non è mai garantito e che spesso i fallimenti sono molto più interessanti dei trionfi.

La classifica

Questa della BBC è una classifica basata sui cattivi incassi, sui soldi, sui risultati al botteghino. Vediamola, dal flop “peggiore” al “meno grave”:

1 – Thunderbolts

2 – Snow White — Biancaneve

3 – Mickey 17

4 – After the Hunt – Dopo la caccia

5 – Christy

6 – So cosa hai fatto

7 – Springsteen – Liberami dal nulla

8 – Elio

9 – M3GAN 2.0

10 – The Smashing Machine

Dario Lessa