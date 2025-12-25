Ecco la lista dei più attesi Tutte le indiscrezioni sugli smartphone che debutteranno dal 2026 stanno già trapelando. È partita…

Tutte le indiscrezioni sugli smartphone che debutteranno dal 2026 stanno già trapelando. È partita una frenetica corsa all’intelligenza artificiale dei marchi più famosi. Samsung punterebbe a un nuovo chip, Apple si prepara a mettere in commercio una versione pieghevole. Ecco i modelli più attesi nel 2026.

SAMSUNG GALAXY S26

Secondo le prime dichiarazioni di Samsung, il Galaxy S26 sarà il primo dispositivo a integrare una “intelligenza artificiale di nuova generazione”, con funzioni ancora più avanzate rispetto alla serie Galaxy S25 in grado di migliorare fotografia, produttività e interazione vocale. Queste novità saranno merito del nuovo chip Exynos 2600, il primo processore mobile al mondo realizzato con processo produttivo a 2 nanometri, progettato internamente da Samsung System LSI e fabbricato nei nuovi impianti della divisione Samsung Foundry.

Quando esce?

Secondo le indiscrezioni il chip avrà una CPU a 10 core ARM C1 e una GPU Xclipse 960 basata su architettura AMD RDNA. Samsung avrebbe posticipato la presentazione dei nuovi Galaxy S26 alla fine di febbraio, probabilmente per una modifica dell’ultimo minuto nella line-up dei suoi prodotti. I modelli saranno tre: Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra.

IPHONE ULTRA

Si sa poco o nulla, ma è tra i più attesi: è l’iPhone pieghevole di Apple. Potrebbe chiamarsi iPhone Ultra, la scocca sarebbe simile a quella di iPhone Air per sottigliezza e disegno, tanto che sarà come vedere due Air affiancati. L’aspetto sarà in 4:3 stile iPad, con uno spessore da aperto di appena 4,5 mm, diagonale interna da 7 pollici senza appunto piega visibile, doppia fotocamera sul retro, fotocamera interna singola, ritorno dello scanner delle impronte digitali e chip A20 di futura generazione.

Uscita e prezzo

Il prezzo dell’iPhone Ultra potrebbe essere abbastanza elevato e partirebbe da 2399 dollari. Il modello pieghevole dovrebbe uscire nella presentazione autunnale di settembre assieme ai due Pro e Pro Max e al nuovo Air (se si farà), mentre l’appuntamento per il prossimo iPhone standard dovrebbe slittare e quindi consolidarsi in primavera assieme al prossimo modello economico.

IPHONE 18 PRO E PRO MAX

iPhone 18 Pro e Pro Max avranno chip A20 Pro da 2 nanometri e miglioramento dei servizi satellitari. A livello di design, la fotocamera frontale verrà alloggiata in un foro molto più discreto della Dynamic Island, uno chassis forse in acciaio inossidabile e una possibile nuova sfumatura color caffè. Per quanto riguarda l’hardware, ci sarà spazio per il modem proprietario C2, per un sensore fotografico principale con apertura variabile per meglio adattarsi alle condizioni ambientali (e per più libertà creativa).

XIAOMI 17 ULTRA

Ad aprire le danze del 2026 dovrebbe essere XIAOMI 17 ultra che potrebbe uscire a Capodanno o anche a fine dicembre 2025 (almeno in Cina). Basato su Snapdragon 8 Elite Gen 5, dovrebbe puntare su una fotocamera principale da 1 pollice con brand Leica, probabilmente basata sul sensore OmniVision OV50X prodotto localmente, affiancata da un’ultra-grandangolare da 50 MP e da una tele con obiettivo periscopico da 200 MP.

GOOGLE PIXEL 10a e 11

In primavera è attesa l’uscita di Google Pixel 10a e in estate Google Pixel 11. Il primo manterrebbe specifiche quasi identiche al predecessore con display da 6,3 pollici, fotocamera da 48MP e probabilmente il Tensor G4 anziché il più recente G5. Tra i miglioramenti spicca la batteria da 5.100mAh e un display che potrebbe raggiungere 2.000 nits di luminosità di picco. Il prezzo potrebbe partire dai 499 dollari. Google Pixel 11 sarà ancora a quattro modelli, con uno “standard” e tre “Pro” di cui uno pieghevole a libro.

HONOR MAGIC 8 MINI

Previsto nella prima metà del 2026, l’Honor Magic 8 Mini sarebbe dotato di un display OLED da 6,3 pollici e una differenza sostanziale rispetto ai modelli Magic 8 e 8 Pro, che dovrebbero montare il processore Smapdragon 8 Elite 2, risiederebbe nel cuore del dispositivo: il Mini sarebbe infatti alimentato dal chipset di punta di MediaTek, il Dimensity 900.

OPPO FIND N6, X9 ULTRA E X9S

Oppo a inizio 2026 calerà un tris di assi. Find N6 dovrebbe essere il primo pieghevole al mondo equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e dovrebbe avere anche un comparto fotografico importante, focalizzato sulla versatilità dello zoom. Anche X9 Ultra avrà Snapdragon 8 Elite Gen 5, una fotocamera frontale di altissimo livello e il comparto posteriore composto da un sensore principale da 200 MP (IMX09E) e ben due fotocamere teleobiettivo periscopiche da 50 MP. X9s monterà invece il chip Dimensity 9500 Plus di MediaTek.

VIVO X300 ULTRA

Entro marzo 2026 arriverà sul mercato Vivo X300 Ultra, con una batteria da ben 7.000 mAh. Il comparto fotografico dovrebbe essere piuttosto impressionante, si dice che potrebbe essere addirittura il primo smartphone con due fotocamere da 200 MP. La principale dovrebbe montare il nuovo sensore di Sony, LYT-901A.

NOTHING PHONE 4a e 4a PRO

Nel 2026 dovrebbero uscire i nuovi modelli Nothing: 4a e 4a Pro. La novità principale dovrebbe segnare un piccolo cambio di passo per la piattaforma hardware. Se il futuro 4a resterebbe ancorato ai 7s, il Phone (4a) Pro salirebbe a un più performante Snapdragon serie 7 “standard”. Previsto anche, sempre in esclusiva per il Pro, il supporto eSIM. Non ci sono dettagli precisi sul design, i colori dovrebbero essere 4: blu, rosa, bianco e nero. Il prezzo potrebbe andare dai 475 dollari per il 4a base ai 540 dollari per il 4a Pro.

