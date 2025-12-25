Il 2025 è stato l’anno dei nuovi inizi romantici. Tra viaggi estivi, paparazzate e dichiarazioni discrete ma chiare, tante storie…

Il 2025 è stato l’anno dei nuovi inizi romantici. Tra viaggi estivi, paparazzate e dichiarazioni discrete ma chiare, tante storie d’amore hanno catturato l’attenzione di tutti. Scopriamo le coppie nate quest’anno!

Fedez e Giulia Honegger

Dopo mesi di rumors, ad agosto 2025 il nuovo amore di Fedez diventa ufficiale. Il bacio condiviso sui social con Giulia Honegger segna un nuovo capitolo per il rapper, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Un amore riservato, ma finalmente alla luce del sole.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Agosto 2025: Jannik Sinner dichiara di essere innamorato senza svelare il nome. Poco dopo, la modella danese Laila Hasanovic viene confermata come sua compagna. A novembre, la vittoria a Torino contro Alcaraz viene festeggiata con lei in tribuna, suggellando ufficialmente la relazione.

Camila Cabello e Henry Junior Chalhoub

La pop star e il nuovo fidanzato sono ufficiali da gennaio 2025, dopo aver viaggiato insieme a St. Barthélemy. Tra vacanze esclusive ed effusioni estive, la coppia mostra un’intesa sempre più evidente.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

Una foto alle Maldive, pubblicata a marzo 2025, ufficializza la storia tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Una relazione nata lontano dal clamore, pronta a mostrarsi al momento giusto.

Billie Eilish e Nat Wolff

A giugno 2025, paparazzati mentre si baciano su un balcone a Venezia. Un amore romantico e cinematografico, tra la pop star e il musicista Nat Wolff.

Harry Styles e Zoë Kravitz

Dopo paparazzate ad agosto a Roma, la storia trova conferma a settembre 2025. L’artista britannico viene presentato dall’attrice al padre Lenny Kravitz, sancendo la serietà del loro legame.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo

Tra Milano e la Sardegna, Elisabetta Canalis ritrova serenità e amore accanto ad Alvise Rigo. Una relazione lontana dagli eccessi, fatta di equilibrio e complicità.

Il 2025 racconta un desiderio comune: amare, ogni giorno un po’ di più.