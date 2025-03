Dopo il grande successo della prima stagione, è tornata Italia Shore, la versione italiana del popolare show di MTV, prodotta da Fremantle, con una nuova seconda stagione disponibile dal 18 febbraio su Paramount+.

Torna alla conduzione, per la gioia dei suoi fan, Matteo Diamante, che sarà protagonista anche di una nuova edizione del Podshore, il podcast di Italia Shore con ospiti i protagonisti del reality.

E ritornano anche le “Italia Shore Reactions”, in cui lo youtuber Tony IPants e il cast dello show commentano insieme i momenti top di ogni episodio.

Un cast di personalità eccentriche e variegate, molte delle quali già protagoniste della prima stagione a cui si aggiungono delle new entries.

Nel cast ritroviamo La Giss (Gilda), 23 anni, “diva presso se stessa” che vive a Cosenza; Emi, 24 anni, Ballerina di Riccione; Drago (Mattia), 21 anni, campione di Boxe, vive a Milano; Skino (Francesco), 21 anni, ballerino di Roma; Marcolino (Piermarco) 23 anni, calciatore di Anzio; Swamy, 22 anni, PR nelle discoteche di Napoli. E poi le new entry: Nikita, 23 anni, di Milano; Gaia, 20 anni, di Roma; Bea (Beatrice), 26 anni, di Roma; Ale (Alessandro), 23 anni, di Roma.

Abbiamo incontrato due dei protagonisti, tra i più chiacchierati sui social e non solo: Spadino (Samuele Bragelli), 25 anni, cuoco/maître di sala a Roma, e Vincenzo D’Antò, 23 anni, super sexy personal trainer di Casalnuovo (Napoli).

Spadino, lei torna nella villa dopo l’esperienza dello scorso anno. Che emozione sta provando?

“Emozione pazzesca e sicuramente sono molto più a mio agio della prima volta. Nel gruppo delle ragazze e dei ragazzi ci sono anche alcuni che hanno già partecipato e l’adrenalina è a mille. Ormai, potrei dire che comando io. Conosco bene il programma e questa volta prometto ancora più scintille e colpi di scena”.

Invece lei Vincenzo è una delle new entry. Come si sta trovando?

“Benissimo, siamo un gruppo unito con tanta voglia di divertirsi e far divertire chi ci segue. È un’esperienza nuovissima per me, nata per caso. Ero in discoteca, al Club Partenopeo di Napoli e sono stato avvicinato da tre persone. Mi hanno detto che cercavano ragazzi per la trasmissione. Sinceramente non l’avevo mai vista però ero incuriosito e mi sono informato. Poi – ironia della sorte – il giorno dopo sono stato fermato in un altro locale per lo stesso motivo. Quasi come se fosse stato il mio destino. A quel punto ho accet- tato perché in fin dei conti la TV mi affascina”.

Nella trasmissione ci sono scene molto audaci, le persone che vi conoscono cosa dicono?

“Mia mamma ancora non ha visto niente, soprattutto non ha visto quello che combiniamo nella tenda del sesso dove succede di tutto”.

Prima o poi le farà vedere una puntata intera del programma?

“Ho due genitori molto aperti. Credo che un po’ si aspettino queste cose da me, conoscono bene il loro figlio, ma molto probabilmente sarò proprio io a non mostrare a loro tutti i dettagli”.

Spadino, lei è il più corteggiato del gruppo. Tutte le donne impazziscono per lei. Ci spiega il suo segreto?

“Posso dire che fino a diciotto anni ero un bonaccione. Poi appena ho iniziato a frequentare la vita notturna ho notato che tutte si avvicinavano per conoscermi. Da lì è partito il treno e non si è fermato più”.

C’è una concorrente di Italia Shore che le piace particolarmente?

“Beatrice e Gaia mi sono piaciute e si è anche visto durante la trasmissione. Non voglio dare una preferenza perché non sarebbe elegante. Però se devo dirla tutta: a letto con Bea mi sono proprio divertito”.

Ci saranno dei risvolti sulla storia?

“Non posso anticiparvi nulla, ma durante il programma vedrete alcuni lati della mia persona che vi sorprenderanno”.

Per lei Vincenzo, invece, c’è una concorrente preferita?

“Inizialmente puntavo su Swami che oltre a essere una bella ragazza è napoletana come me. Ci siamo capiti subito, però poi le cose sono andate diversamente. Nons ho una preferenza. Amo le donne in tutta la loro essenza”.

Vincenzo lei che lavoro fa?

“Sono un personal trainer in una palestra di Casalnuovo (Napoli) e seguo anche dei miei clienti”.

Nella clip di presentazione si identifica come il “malessere napoletano” che in gergo vuol dire un ragazzo scaltro, belloccio e molto furbo. Spesso questi tipi di ragazzi vengono anche criticati perché vista come possessivi e gelosi con le donne. Vincenzo cosa dice a riguardo?

“Mi fa piacere poter chiarire: per ‘malesseri’ intendo i demoni che porto dentro, i miei trascorsi. Le esperienze mi hanno portato a diventare scaltro e a saper distinguere il male e il bene. Non sono ignorante tanto meno subdolo nei confronti delle donne, anzi vengo apprezzato proprio per la mia genuinità”.

Spadino, lei di cosa si occupa?

“Per ora non sto lavorando. Sono stato cuoco e cameriere, ma ho in progetto un’attività di noleggio auto e yacht anche tramite social network. Faccio serate nei locali e si va avanti così”.

A lei Spadino cosa ha portato questa esperienza a Italia Shore?

“La mia vita è sempre la stessa però in quel contesto ho capito cosa vuol dire realmente stare a contatto con la gente. Il fatto di non avere cellulare e TV è importante. Oggi non possiamo farne a meno e ci stiamo dimenticando di quanto sia fondamentale il dialogo. Certo, il fatto che mi fermano in giro per fare foto e video mi piace molto”.

Invece a lei Vincenzo?

“Non mi sarei mai aspettato di avere tanti consensi da parte della gente. Italia Shore anche se può sembrare uno show sopra le righe insegna l’importanza dei rapporti interpersonali”.

Fareste ancora TV? Lei Spadino?

“Assolutamente sì. Mi piace la TV, e anche il cinema. Penso di avere il temperamento giusto e se arrivassero proposte non ci penserei due volte”.

E lei Vincenzo?

“Prima non ci avrei mai pensato, ma se dopo Italia Shore mi proponessero una nuova partecipazione al programma piuttosto che una fiction o un programma TV che mi faccia divertire sarei già pronto”.

a cura di Armando Sanchez