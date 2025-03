A distanza di un anno dal suo addio al programma, sembrerebbe che Ida Platano sia pronta a tornare a Uomini e Donne. Un gesto social dell’ex Dama infatti non sfugge al web.

Il gesto social di Ida Platano

Senza dubbio una delle protagoniste storiche di Uomini e Donne è Ida Platano. Per anni infatti l’ex Dama è stata una dei volti principali del Trono Over e le sue vicende amorose hanno appassionato tutto il pubblico. Lo scorso anno, come in molti ricorderanno, dopo aver chiuso la relazione con Alessandro Vicinanza, per Ida è arrivata una nuova grandissima opportunità. La Platano infatti è stata scelta come tronista del Trono Classico e a quel punto ha iniziato la ricerca della potenziale anima gemella.

Anche stavolta però, come chi ha seguito il dating show ben sa, le cose non sono andate come sperato e così Ida ha deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi da sola. Da quel momento l’ex Dama ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa e, nonostante le numerose richieste da parte dei fan, non ha mai fatto ritorno in studio. Adesso però, a distanza di un anno dall’addio al programma, sembrerebbe che le cose stiano per cambiare.

Pare infatti che Ida Platano sia pronta a tornare a Uomini e Donne e a riaccendere le speranze è stato un suo gesto social, che naturalmente non è sfuggito agli occhi attenti del web. L’ex Dama ha infatti condiviso sui suoi profili un messaggio di un utente, che le chiedeva proprio di un suo eventuale ritorno in trasmissione. A quel punto in rete è scoppiato il caos e c’è già chi attende con ansia il rientro di Ida in studio.

Attualmente però non è ancora ben chiaro quando e se la Platano tornerà a Uomini e Donne ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.