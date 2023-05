NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Nel terzo episodio di The Ferragnez 2 appare Luis Sal

Da mesi ormai si parla della presunta lite che ci sarebbe stata tra Fedez e Luis Sal. Come sappiamo i due un tempo erano grandi amici, e insieme conducevano il fortunato podcast Muschio Selvaggio. Dopo la fine del Festival di Sanremo però qualcosa sembrerebbe essere cambiato e il cantante e l’influencer hanno smesso di mostrarsi insieme. Ma non solo. Di recente infatti Luis ha anche lasciato Muschio Selvaggio, e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Nel mentre come sappiamo in questi giorni su Prime Video è stata rilasciata la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, e proprio in una delle puntate è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nel terzo episodio dello show infatti appare proprio Luis Sal, che vediamo insieme a Fedez. Il cantante come se non bastasse ha speso anche delle parole sulla loro amicizia, rivelando le differenze con il legame con J-Ax. Queste le dichiarazioni di Federico, che in queste ore stanno facendo il giro del web:

La differenza tra l’amicizia con J-Ax e con Luis? Con Luis non ho mai litigato.

Qualche giorno fa intanto proprio Fedez ha rotto il silenzio per la prima volta, e ha parlato di quanto sta accadendo con Luis Sal. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono a un punto limite, ne avrei parlato prima. Avrei evitato questo scenario. È evidente che se non parlo è perché non posso parlare, ma non per mia intenzione. Ora ho degli impegni lavorativi, tra serie, brano e un altro progetto. Voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi, anni di lavoro. Dopo questo, la mia intenzione è di spiegare nel modo più trasparente possibile. Se non si troverà la soluzione, a un certo punto, darò io le spiegazioni. Comprendo che il comportamento non è stato dei migliori. Se non è settimana prossima… Non voglio sprecare le energie ora. Darò io le spiegazioni che da mesi bisognava dare. Alcune speculazioni sono state davvero brutte, lasciamo perdere”.