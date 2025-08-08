Vi riportiamo qui a seguire le anticipazioni della serie turca in onda nel pomeriggio di Canale 5, If You Love: le anticipazioni, la trama e dove vederlo in streaming dall’11 al 14 agosto.

Anticipazioni If You Love 11 agosto

Secondo le anticipazioni di If You Love, Ates, dopo un confronto sincero con Leyla, sceglie di non distruggere i ricordi dei suoi fratellastri. Per trovare un compromesso, decide di far allestire una tenda da glamping, così da salvaguardare gli oggetti a cui sono particolarmente legati.

Nel frattempo, Fusun rivela a Ilgaz un piano inquietante: per liberarsi del “rosso”, dovranno prima sbarazzarsi di Leyla e farla licenziare. Intanto, Ates continua a riorganizzare l’azienda di famiglia e assume Bige, dandole l’incarico che un tempo era della zia.

Più tardi, però, viene a sapere che Fusun aveva corrotto gran parte del personale e che la piccola Berit era stata nascosta proprio con la sua complicità. A quel punto, Ates capisce di aver commesso un errore e che è urgente riassumere Leyla.