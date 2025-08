È Ateş Arcalı in If You Love, conosciamo meglio chi è Kerem Bursin, l’attore che lo interpreta

Scopriamo tutte le curiosità e news su Kerem Bursin. Ecco chi è l’attore che ha interpretato Serkan Bolat in Love is in the Air e Ateş Arcalı in If You Love: dall’età, alla vita privata e fidanzata, per passare alla carriera, film e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Kerem Bursin

Nome e Cognome: Kerem Bursin (in turco Kerem Bürsin)

Data di nascita: 4 giugno 1987

Luogo di Nascita: Istanbul (Turchia)

Età: 38 anni

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: 73 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attore

Fidanzato: è fidanzato insieme a Hande Erçel

Tatuaggi: Kerem ha un tatuaggio sull’avambraccio destro

Profilo Instagram: @thebursin

Kerem Bursin età, altezza e biografia

Prima di concentrarci sulle altre curiosità che riguardano l’attore di Love is in the Air, parliamo della sua biografia. Kerem Bürsin è nato il 4 giugno 1987 a Istanbul, in Turchia, dunque la sua età è di 38 anni.

Qual è l’altezza e il peso di Kerem? Sappiamo che è alto 1 metro e 79 centimetri e che il suo peso corrisponde a 73 kg. L’attore tiene tanto al suo fisico e lo tiene in costante allenamento, come mostrano gli scatti dei suoi profili social.

Ma cosa conosciamo ancora della sua biografia? Kerem Bursin ha una sorella di nome Melis. L’interprete di Serkan in Love is in the Air ha vissuto l’infanzia in giro per il mondo. Con la sua famiglia si è spostato in ben sette Paesi differenti, anche se ha trascorso un lungo periodo in Texas. Durante il periodo del liceo si è avvicinato alla recitazione e così ha iniziato a prendere parte alle prime rappresentazioni teatrali che, a lungo andare gli hanno permesso di guadagnare svariati premi come miglior attore del Texas.

Una volta terminato il liceo si è trasferito a Boston. Qui ha avuto modo di studiare all’Emerson College e si è laureato in Marketing e Comunicazione. Nonostante tutto, però, a prevalere è stata la passione per la recitazione. Per questo ha deciso di partire per Los Angeles e fequentare dei corsi di recitazione. Questo ha permesso a Kerem Bursin di intraprendere la sua carriera di attore.

Vita privata: Kerem ha una fidanzata?

Cosa sappiamo circa la vita privata di Kerem Bursin? Le informazioni, purtroppo, sono davvero poche poiché l’attore è davvero tanto riservato.

Tra le informazioni che abbiamo racconto sappiamo che, in passato (parliamo del 2014), ha avuto una relazione con Yagmur Tanrisevsin, mentre nel 2015 una frequentazione con Serenay Sarikaya.

Si è vociferato anche che avesse intrapreso una conoscenza con Demet Ozdemir (che abbiamo visto recitare in Daydreamer – Le ali del sogno), ma c’è da dire che nessuno dei due ha mai confermato o smentito il gossip.

Ma quindi ad oggi Kerem Bursin è impegnato? A fine aprile 2021 l’attore ha fatto sapere sui social che lui e Hande Ercel stavano insieme. Dopo alcuni anni di relazione però i due si sono lasciati. Successivamente si è legato a Melisa Sabancı.

Tralasciando la sfera sentimentale, Bursin ha raccontato ai fan che un periodo molto difficile della sua vita è stato quando ha perso il suo migliore amico per via di un brutto incidente d’auto.

Dove seguire Kerem Bursin: Instagram e social

I fan di Kerem Bursin hanno la possibilità di seguire l’attore non solo su Instagram, ma anche su Twitter e su Facebook. In tutte e tre le piattaforme è decisamente molto seguito.

Solo su Instagram vanta milioni di follower, ma conta un buon numero di seguaci anche sulle altre due piattaforme menzionate. C’è da dire però che Facebook è la meno utilizzata tra le tre.

L’attore ha dei profili social davvero molto curati e in ognuno di essi oltre a selfie, ci sono anche scatti tratti da servizi fotografici. Spesso mette in mostra, nelle varie immagini postate, il suo bel fisico palestrato. Oltretutto Kerem è impegnato anche nel sociale e non ha mai mancato occasione di raccontarlo sia sui social che in TV, come accaduto a Verissimo.

Non ama mettere molto in mostra la sua vita privata, ma compaiono tante foto anche dai set dei progetti a cui ha preso parte nel corso di questi anni di carriera.

Carriera

Quali news abbiamo sulla carriera di Kerem Bursin? L’esordio come attore per lui è arrivato nel 2006, quando ha preso parte al film Thursday. Successivamente ha recitato in alcuni cortometraggi per poi recitare in Sharktopus.

Dopo queste prime esperienze nel grande e piccolo schermo si è trasferito. Da Los Angeles. Infatti, ha fatto ritorno in Turchia ed è qui è che definitivamente decollata la sua carriera di attore. Ha preso parte a diverse serie TV come Günesi Beklerken, mentre dal 2014 al 2015 è stato uno dei protagonisti di Seref Meselesi (e non solo)

Nel 2020 lo vediamo vestire i panni di Serkan Bolat nello show Sen Cal Kapimi, conosciuta in Italia come Love is in the Air.

Film e programmi TV

Durante i suoi tanti anni di carriera abbiamo visto Kerem Bursin protagonista di vari film e programmi televisivi, andati in onda in America e Turchia. Ecco qui tutte le produzioni cinematografiche in cui ha preso parte nel corso del suo percorso artistico:

Thursday (2006); Sharktopus (2010); Palace of the Damned (2013); Unutursam Fisilda (2014); Shen gong yuan ling (2017); Can Feda (2018); Iyi Oyun (2018); Eflâtun (2022); A todo tren 2: Ahora son ellas (2022); Son of a Rich (2024); Blue Cave (Mavi Mağara) (2024); Şımarık (2024)

A seguire anche le serie TV dove abbiamo visto recitare Kerem Bursin. Vediamole in elenco:

Günesi Beklerken (2013-2014); Seref Meselesi (2014-2015); Bu Sehir Arkandan Gelecek (2017); Immortals (2018); Muhtesem Ikili (2018-2019); Love is in the Air – Sen Çal Kapimi (2020-2021). Poi ancora Aynen Aynen (2019-2021); If You Love (Ya Çok Seversen) (2023), İkinci Raunt (2024); Bi Tuhaf Hikaye (2024); Platonik (2025).

Ha realizzato dei cortometraggi e ha realizzato progetti anche come produttore degli stessi ma anche al cinema e in TV. Nel corso della carriera è stato anche un volto di spot pubblicitari e a teatro.

Nel 2021 Kerem Bursin è tra gli ospiti di Verissimo (puntata del 25 settembre). Si tratta della sua prima apparizione in un programma TV in Italia, dove è amatissimo.

Kerem Bursin è Serkan in Love is in the Air

Love is in the Air ci terrà compagnia su Canale 5 a partire dal 31 maggio 2021. Kerem Bursin che ruolo interpreterà nella serie TV turca?

L’attore farà la parte dell’affascinante Serkan Bolat, un uomo ricco. Un giorno incontra Eda, una giovane studentessa universitaria che tenta in tutti i modi di ottenere una borsa di studio.

Serkan prova a darle supporto, offrendole questa ghiotta opportunità, in cambio però lei deve fingere di essere la sua fidanzata. Inizialmente rifiuta questa richiesta, ma in seguito qualcosa tra i due cambierà.

Kerem Bursin è Ateş in If You Love

Un’altra serie con protagonista Kerem Bursin, amata anche in Italia, è If You Love. Qui ha interpretato il personaggio di Ateş Arcalı, un cinico rampollo di una famiglia benestante di Istanbul con una storia molto particolare alle spalle.

Nel cast presente anche Hafsanur Sancaktutan (Melek di La notte nel cuore).