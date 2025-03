Petit, è un cantante ed ex allievo di Amici 23 e nipote di Nadia Rinaldi

Andiamo a fare la conoscenza di Petit, allievo di Amici 23 e nipote di Nadia Rinaldi. Vediamo insieme tutto quello che sappiamo sul cantante della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Petit

Nome e Cognome: Salvatore Moccia

Nome d’arte: Petit

Data di nascita: 23 agosto 2005

Luogo di nascita: Roma

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzato: Salvatore è fidanzato con Marisol

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @petit23__

Petit età, vero nome e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla biografia di Petit. Il vero nome del cantante di Amici 23 è Salvatore Moccia, ed è nato il 23 agosto 2005 a Roma. La sua età dunque è di 20 anni. Non conosciamo tuttavia le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Salvatore ha origini partenopee da parte di padre e francesi da parte di madre e che ben presto sia avvicina alla musica. Cresce ascoltando Pino Daniele e Franco Califano, che diventano tra i suoi artisti preferiti.

Tramite il nome d’arte Petit, che è un omaggio a sua nonna francese, intende identificare una moltitudine di persone che lo seguono nei suoi passi.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Petit non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il cantante di Amici 23 sia fidanzato, tuttavia possiamo dire che il cantante oggi ha una relazione con la ballerina Marisol.

Possiamo però dirvi che Salvatore è il nipote di Nadia Rinaldi. Proprio l’attrice infatti sui social ha commentato un post di Petit, in occasione del suo 18esimo compleanno, e ha così affermato: “Amore di zia, tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguro tutto ciò che desideri, sei un ragazzo speciale, di una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni e progetti prendano forma il più presto possibile”.

Vediamo adesso dove è possibile seguirlo sui social.

Dove seguire Petit di Amici 23: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Petit sui social? Scopriamolo.

Il cantante di Amici 23 ha un profilo Instagram attivo.

Il nipote di Nadia Rinaldi tuttavia non sembrerebbe essere un ragazzo molto attivo sui social, e al momento sulla sua pagina è possibile trovare un solo post pubblico.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua carriera?

Carriera

Dopo la scomparsa di nonna, alla quale era legatissimo, Petit scrive i suoi primi brani e incide i primi demo. Si appassiona al Rap californiano e in seguito si avvicina anche a quello italiano grazie ai Club Dogo. Nel luglio del 2023 così pubblica la sua prima canzone, Taki Taki.

Sempre nello stesso anno il nipote di Nadia Rinaldi decide di mettersi alla prova con una nuova esperienza e partecipa così ai casting di Amici 23.

Album e canzoni

A oggi Petit ha pubblicato solo la canzone Taki Taki e non ha album all’attivo.

Nella scuola ha fatto conoscere altri suoi brani, contenuti anche nel suo primo EP, che potete trovare in tutte le piattaforme autorizzate. Delle sue canzoni ricordiamo Mammamì, Che Fai, Tornerai e molte altre.

Petit ad Amici 23

Domenica 24 settembre 2023 parte ufficialmente su Canale 5 Amici 23. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è attesissima da tutto il pubblico e come sempre ne vedremo di belle. 20 le maglie che sono state assegnate nel corso della prima puntata e tra gli allievi c’è anche Petit.

Ma come se la caverà il cantante e cosa accadrà durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre però facciamo la conoscenza degli altri allievi di Amici 2023.

Nel corso della prima puntata si esibisce con i brani Brooklyn e Tutto Il Resto è Noia e convince così Rudy Zerbi che gli consegna una maglia.

Si è raccontato tra passioni e vita privata, in particolar modo ha citato sua nonna.

Nella scuola, come detto, ha conosciuto Marisol, alla quale ha dedicato una canzone e rivelato i suoi sentimenti.

Ha ottenuto la maglia del Serale e ha fatto parte del team di Zerbi e della maestra Celentano. È arrivato in finale e si è classificato secondo nella categoria canto.