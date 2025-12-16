Il cantante de Il Volo condivide un momento intimo e simbolico dietro le quinte: sul palco c’è la musica, tra le braccia l’emozione di essere padre

Un concerto che segna una prima volta

Per Ignazio Boschetto non è stato un concerto come gli altri. Questa volta, dietro le quinte, ad accompagnarlo non c’era solo la musica, ma una presenza nuova e potentissima: suo figlio Gabriele. Il cantante de Il Volo ha condiviso sui social uno scatto che racconta un debutto diverso, più profondo, dove il palco incontra la vita privata.

Le parole che raccontano l’emozione

A rendere il momento ancora più intenso sono state le parole scelte dall’artista: “C’e sempre una prima volta e molte volte abbiamo provato ad immaginare questa in particolare, il primo concerto di Gabriele. L’emozione non si é avvicinata minimamente all’immaginazione. Questo momento sarà decisamente uno dei migliori highlights della nostra vita. Te amamos nuestro chiquitico”.

Michelle Bertolini e la nuova dimensione familiare

Accanto a Ignazio c’è Michelle Bertolini, sua moglie dal 2024. Insieme stanno vivendo una fase completamente nuova, fatta di equilibrio, tenerezza e scelte quotidiane che ridisegnano le priorità. Il concerto diventa così non solo un evento professionale, ma una tappa personale, condivisa come famiglia.

Quando la musica incontra la paternità

Per Ignazio Boschetto la musica resta centrale, ma cambia prospettiva. Il palco non è più solo il luogo dell’esibizione, ma uno spazio che può accogliere anche la dimensione più intima della vita. Un equilibrio delicato, raccontato senza eccessi, che mostra un artista in trasformazione, prima ancora che un personaggio pubblico.