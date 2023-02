NEWS

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2023

Il gesto social di Ignazio Moser

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia secondo la quale Ignazio Moser e Cecilia Rodirguez si sarebbero lasciati: “FLASH! Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati! Lui sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta”. Tutti i fan si sono chiesti che cosa potrebbe essere successo tra loro. La coppia sembrava davvero solida e non aveva dato segni particolari di cedimento, anzi aveva sempre affermato di amarsi nonostante i momenti di difficoltà.

In queste ultime ore, inoltre, si è diffusa un’indiscrezione riguardo al motivo del loro presunto allontanamento. Secondo quanto riportato, pare che Ignazio abbia tradito Cecilia Rodriguez, e che la showgirl l’abbia scoperto in maniera del tutto casuale. Bisogna chiarire subito che si tratta solalmente di voci di corridoio e di pettegolezzi. Non c’è infatti alcuna concreta prova che dimostrerebbe la fine della relazione tra Ignazio e Cecilia.

Tuttavia i fan potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Ignazio Moser non si è mostrato ancora sui social con Cecilia. Tuttavia si è fatto vedere con il cagnolino che condivide con la Rodriguez in braccio. Questo perciò vorrebbe dire che i due non si sono separati. O per lo meno stanno tentando di trovare un modo per ricongiungersi. Quale sarà la verità? Al momento non possiamo saperla. Soltanto i diretti interessati possono sollevare qualsiasi dubbio. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ignazio Moser e Cecilia stanno ancora insieme?

