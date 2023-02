NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

L’indiscrezione su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Poche ore fa è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole. Stando a quanto riportano gli amici di Dagospia infatti sembrerebbe che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si siano lasciati, a distanza di qualche mese dalla proposta di matrimonio. Questo quanto si legge sul noto portale: “FLASH! Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati! Lui sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta”.

In pochi minuti la notizia della presunta rottura tra Ignazio e Cecilia ha fatto il giro del web, e in molti sono rimasti sbalorditi nel leggere una simile news. Come sappiamo infatti l’ex ciclista e la sorella di Belen da anni sono una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo, e i fan attendevano con trepidazione il giorno delle nozze. Lo scorso novembre infatti Ignazio ha fatto una splendida proposta alla sua compagna, e il momento è stato condiviso sui social. Ma cosa sarebbe accaduto dunque da quel momento?

A rivelarlo nelle ultime ore ci ha pensato il portale Pipol Gossip. Secondo quanto riportato, pare che Ignazio Moser abbia tradito Cecilia Rodriguez, e che la showgirl l’abbia scoperto in maniera del tutto casuale. Precisiamo immediatamente però che si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e di pettegolezzi. Non c’è infatti alcuna concreta prova che dimostrerebbe la fine della relazione tra Ignazio e Cecilia.

Al momento i due si seguono ancora sui social, e nonostante qualcuno abbia notato che la Rodriguez non porti più l’anello di fidanzamento, nulla lascia immaginare che la coppia stia affrontando una crisi. Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione di Ignazio e Cecilia, qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni. Inoltre siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le news del caso.