Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Le parole di Sophie Codegoni

Procede per il meglio la gravidanza di Sophie Codegoni. Si avvicina sempre più la data del parto e l’ex concorrente del GF Vip 6 si dice davvero molto emozionata. Lei e Alessandro Basciano non vedono l’ora di dare la notizia e, nell’attesa, conosciamo già il nome che hanno deciso per la piccola. Si chiameraà Céline.

Intanto il pancino di Sophie Codegoni si fa sempre più evidente e giorno dopo giorno si sta rendendo conto dei cambiamenti che sta avendo il suo corpo nel corso di questa gravidanza. La ‘bonas’ di Avanti Un Altro si è resa conto che dalla sera alla mattina c’era qualcosa di decisamente diverso. Appena sveglia nella giornata odierna divertita è intervenuta su Instagram con dei video:

“Ragazze, stanotte mi è esplosa la pancia. Vi giuro è grande il doppio del solito, aiuto!”, ha scritto in maniera piuttosto ironica Sophie Codegoni tra le storie di Instagram. Sia lei che il fidanzato Alessandro Basciano nel video pubblicato accarezzano la pancia divertiti e delicatamente cercano di provocare la reazione della piccola che l’influencer porta in grembo.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

“Cioè per farvi capire… Io sono scioccata. Il doppio in una notte. Ma com’è possibile. Poi la sento durissima e rialzata. Mi sa che ha cambiato posizione. Non so”, ha detto divertita con una risatina finale d’accompagnamento Sophie Codegoni. Anche in questo caso l’influencer ha postato un video per mostrare appunto il bel pancino e far notare la differenza ai propri follower.

La storia su Instagram della Codegoni

La stessa Sophie Codegoni aveva raccontato nelle scorse settimane come la piccola fosse “sdraiata sul rene” e per questo aveva subito un piccolo ricovero in ospedale per dei dolori che ha avvertito. Per precauzione ha quindi consultato i medici che hanno scoperto come il rene destro fosse parecchio infiammato e dilatato. Ma fortunatamente le due stanno bene.

Céline dovrebbe nascere nel mese di aprile, quindi manca sempre meno affinché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano possano realizzare il sogno di diventare finalmente genitori!