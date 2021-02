Rivelate le altre identità a Il cantante mascherato

Ieri sera è andata in onda un’altra coinvolgente puntata de Il cantante mascherato, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1 e giunta alla sua seconda edizione. Nel corso dell’appuntamento sono state finalmente rivelate altre due identità di due maschere ben distinte: la Tigre Azzurra e la Giraffa.

Durante la serata abbiamo conosciuto il volto della prima maschera. Nessuno probabilmente si aspettava, o forse si, che dietro la Tigre Azzurra ci fosse Platinette. Come vedete dal video qualcuno dei giurati l’aveva intuito, ma altri erano completamente fuori strada e sono rimasti stupiti di essersi ritrovati davanti l’opinionista.

Giù la maschera per TIGRE AZZURRA🐯

Ve lo aspettavate?! ⚡️

Qui la clip integrale dello svelamento 👉🏼 https://t.co/DG9INmN2Nv#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/By37PePsMz — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 12, 2021

Ma non è finita qui, perché a Il cantante mascherato le sorprese non finiscono mai. La Tigre Azzurra è stata solo la prima rivelazione della serata. C’è stato un altro colpo di scena importante che ha tenuto incollati alla TV milioni di telespettatori, curiosi di scoprire la verità.

Ieri durante lo spareggio al televoto abbiamo avuto la possibilità di conoscere l’identità di un’altra maschera: ovvero quella della Giraffa. A nascondersi dietro il volto del simpatico animale è Katia Ricciarelli, osannata dagli applausi dei presenti in studio.

Giù la maschera per GIRAFFA🦒 Quanti di voi avevano indovinato?

Guarda lo smascheramento su RaiPlay 👉🏼 https://t.co/AEb8RlrIsl

Appuntamento a venerdì prossimo con #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/zFq17aH9g1 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 12, 2021

Dopo il Baby Alieno (ritornato in gara e poi nuovamente eliminato) e la Pecorella (Alessandra Mussolini), abbiamo scoperto finalmente chi si nascondeva dietro le maschere della Tigre Azzurra e della Giraffa. E voi vi aspettavate un finale del genere? Chi saranno le altre identità che si sveleranno? Non ci resta che attendere la prossima puntata de Il cantante mascherato che, come al solito, ci regalerà non poche emozioni! A venerdì prossimo!

