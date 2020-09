Chi è Alessandra Mussolini? Età, laurea marito, figli e Instagram

Conosciamo meglio tutto ciò che c’è da sapere su Alessandra Mussolini, politica, personaggio TV e attrice, ora concorrente a Ballando con Le Stelle 2020. Scopriamo le curiosità che la riguardano: l’età, la laurea, la vita privata con marito e figli e dove seguirla su Instagram e molto altro.

Chi è Alessandra Mussolini

Nome e Cognome: Alessandra Mussolini

Data di nascita: 30 dicembre 1962

Luogo di Nascita: Roma

Età: 57 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: politica, personaggio televisivo ed ex attrice

Marito: Mauro Floriani

Figli: Clarissa, Caterina e Romano

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: @alemussolini_

Alessandra Mussolini età, biografia e altezza

Ecco alcune informazioni circa la biografia di Alessandra Mussolini. Sotto il segno del Capricorno il 30 dicembre 1962, a Roma, è nata Alessandra. La sua età oggi quindi è di 57 anni.

Qualcuno si chiederà senza dubbio altezza e peso della politica. Stando a quanto riportato su Caffeina Magazine, dovrebbe essere alta 1 metro e 74 centimetri per un peso pari a 65 kg.

Come tutti ben sappiamo Alessandra è figlia del pianista Romano Mussolini (quartogenito di Benito Mussolini) e della cantante Anna Maria Scicolone (la sorella minore dell’attrice Sophia Loren). Proprio su Instagram, Alessandra Mussolini ama spesso ricordare le sue origini e non mancano scatti che ritraggono i membri della sua famiglia. Proprio sul social sono presenti delle foto insieme a sua madre e sua zia.

Vita privata: marito e figli

Cosa sappiamo della vita privata di Alessandra Mussolini? L’opinionista nel 1989 si è sposata con quello che è diventato poi suo marito: Mauro Floriani. Dal frutto del loro amore sono nati 3 figli: Clarissa, Caterina e Romano. La curiosità è che tutti e tre hanno il doppio cognome.

Purtroppo la storia d’amore tra Alessandra e Mauro si è conclusa e lei ha più volte dichiarato di aver voltato pagina. Attualmente però non sappiamo se sia o meno fidanzata.

La carriera e laurea

Alessandra Mussolini ha una laurea in Medicina. Successivamente si è poi dedicata alla carriera politica e al mondo dello spettacolo. Ad appena 14 anni ha recitato in ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola e dal 1972 al 1990, ha preso parte a ben 10 film, che l’hanno vista accanto anche a mostri sacri come Renato Pozzetto e Enrico Montesano.

Come dicevamo, però, la carriera di Alessandra Mussolini è piuttosto variegata. Ha condotto insieme al grande Pippo Baudo Domenica In e nel 1982 ha pubblicato un LP scritto da Cristiano Malgioglio. Non tutti sanno, ma Alessandra Mussolini ha doppiato un episodio de ‘I Simpson’ e ha 20 anni per Playboy.

C’è da dire, però, che al centro del suo mondo vi è senza dubbio la politica. In passato è stata membro del Parlamento italiano per partiti di destra e centrodestra ed è stata europarlamentare del gruppo del Partito Popolare Europeo.

Dal 2019, però Alessandra Mussolini non fa più parte dell’assemblea parlamentare, a seguito della sconfitta alle Europee.

Film e programmi TV

Come dicevamo in passato Alessandra Mussolini è stata attrice. Abbiamo raccolto a seguire alcuni film a cui ha preso parte, lavorando con alcuni dei più grandi registi e interpreti del cinema:

Bianco, rosso e… (1972)

Una giornata particolare (1977)

Il caso Pupetta Maresca (1982)

Il tassinaro (1983)

Qualcosa di biondo (1984)

Assisi Underground (1985)

Ferragosto OK (1986)

Rimini Rimini (1987)

Noi uomini duri (1987)

Non scommettere mai con il cielo (1987)

Vincere per vincere (1988)

La pattuglia nel deserto (1990)

Sabato, domenica e lunedì (1990)

Ma non solo, perché Alessandra Mussolini è stata spesso protagonista anche di programmi televisivi, da Mediaset a Rai, che l’hanno portata spesso ad avere furibonde liti. Tra le trasmissioni ne ricordiamo alcune:

Pomeriggio Cinque,

Domenica Live

Live non è la D’Urso

CR4 – La Repubblica delle Donne

Porta a porta

La Pupa e il secchione

Dalla vostra parte

Disco e canzoni

Come dicevamo, in passato (nel 1982) Alessandra Mussolini ha pubblicato anche un LP scritto quasi interamente da Cristiano Malgioglio. Il titolo del disco è Amore, da cui sono tratte due canzoni Love Is Love e Tokio Fantasy. Ecco l’intera tracklist dell’album

Tokyo Fantasy Carta vincente Amai kiouku Insieme insieme Love Is Love E stasera mi manchi Tears L’ultima notte d’amore

Dove seguire Alessandra Mussolini: Instagram e social

Con una ricerca sul web è possibile seguire Alessandra Mussolini sui social. La politica infatti è presente su tutte le maggiori piattaforme digitali. Da Facebook a Twitter per arrivare a Instagram.

Nel primo account conta la bellezza di oltre 44 mila utenti, su Twitter supera i 78 mila, mentre sul terzo account ufficiale oltre 19 mila. Ovviamente si tratta di numeri in costante aggiornamento che varieranno certamente con il passare delle settimane.

In generale, comunque, è piuttosto attiva sui tre i profili ufficiali e condivide con i suoi fan tutto ciò che la riguarda. Condivide foto e video in compagnia di amici o familiari. Sono numerose le immagini insieme alla sua cara mamma, ad esempio. Le due si assomigliano davvero tanto e da quel che vediamo sono davvero molto unite. Non mancano anche gli scatti insieme ai suoi figli. Altra cosa che abbiamo scoperto è che ha due cani di nome Frank e Ugo.

Su Instagram, però, non sono tantissimi i post pubblicati e ne contiamo appena 56. In tanti di essi racconta passo passo l’avventura a Ballando con Le Stelle 2020…

Alessandra Mussolini a Ballando con Le Stelle 2020

Si è tanto parlato della partecipazione di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle 2020. La politica è stata infatti a lungo contesa tra il programma di Milly Carlucci e il Grande Fratello Vip.

A scegliere però su quale cammino indirizzare il suo percorso è stata proprio lei. In un’intervista riportata da Libero, infatti, l’ex attrice ha parlato del gossip che la vedeva vicina ad entrambe le trasmissioni. La Mussolini, però, senza nascondersi dietro ad un dito, ha spiegato quale sarebbe stata la sua decisione definitiva.

Alessandra Mussolini non si sentiva di restare chiusa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, poiché è piuttosto abitudinaria e per lei sarebbe una situazione troppo complessa, preferendo piuttosto Ballando con Le Stelle che risulta essere più nelle sue corde:

“Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura. Ballando? Sarò imprevedibile. Potrà succedere di tutto”.

Se abbiamo già conosciuto le abilità canore e attoriali di Alessandra Mussolini, come se la caverà invece con il ballo? A lavorare insieme a lei il Maestro Mykael Fonts. Sarà loro la vittoria finale? Ecco a seguire tutti i concorrenti di Ballando…

I concorrenti e Maestri di Ballando con Le Stelle 2020

Con data d'inizio il 19 settembre, Ballando con Le Stelle 2020 è pronto a tenere compagnia al pubblico di Rai 1. In totale sono 13 i protagonisti della nuova edizione.

Tra i maestri di Ballando che accompagneranno i 13 concorrenti, vedremo invece:

Insomma un cast piuttosto variegato e molto molto competitivo. Ad Alessandra Mussolini e tutti i protagonisti facciamo il nostro miglior in bocca al lupo. Che vinca il migliore!

