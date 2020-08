Il Castello delle cerimonie chiuso a causa del Coronavirus

1 Il Coronavirus ha colpito anche Il Castello delle Cerimonie che, a causa della pandemia, ora è chiuso: il fatto

In onda su Real Time Il Castello delle Cerimonie, è senza dubbio uno dei programmi più amati e seguiti della rete satellitare. La celebre fortezza in queste ore però ha subito una battuta d’arresto importante. Pare infatti che uno dei luoghi simbolo della Campania (e del piccolo schermo) è chiuso a causa del Coronavirus.

A La Sonrisa, meglio conosciuta appunto come Il Castello delle Cerimonie, si sono verificati 3 casi (da quel che si dice parte dello staff) di Covid-19. La notizia ha spinto Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate, dove sorge la struttura di Imma Polese, di appoggiare la richiesta dell’Asl di chiudere la struttura in misura cautelativa. Il tutto fatto anche per prevenire così la diffusione del virus.

Stando a quando riportato da Davide Maggio, è una persona di 55 anni ad aver riscontrato il Coronavirus, a seguito di un breve soggiorno all’estero. Dopo i primi giorni, le sue condizioni di salute, inizialmente preoccupanti, sono migliorate per fortuna. Questo ha portato quindi gli altri due familiari all’isolamento preventivo. Appresa la notizia l’Asl ha così pensato di fare un controllo approfondito e Il Castello delle Cerimonie è stato così chiuso momentaneamente.

Ecco le parole del primo cittadino Ilaria Abagnale circa Il Castello delle Cerimonie:

“Si tratta di una misura preventiva che servirà per igienizzare gli ambienti ed eseguire i tamponi su tutto il personale e le persone che possono aver avuto contatto con i positivi in questi giorni. Con la stessa comunicazione, in considerazione che, dalle indagini epidemiologiche in corso, il predetto soggetto, nei 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi, ha frequentato la struttura ed ha avuto contatti con molti soggetti impegnati nell’attività, è stata proposta, a tutela della salute pubblica, di emettere ordinanza a carico della società predetta di sospensione temporanea di ogni attività ristorativa e recettiva, almeno fino all’acquisizione delle risultanze dei tamponi effettuati”.

Ha raccontato il sindaco circa la chiusura de Il Castello delle Cerimonie. Intanto a parlare di ciò è stato anche uno dei responsabili…