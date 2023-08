Il Collegio, nel cast della prossima edizione c’è la figlia di Carmen Di Pietro

NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Il Collegio 8

La figlia di Carmen Di Pietro dovrebbe far parte della prossima edizione de Il Collegio

Anche per la prossima stagione televisiva Rai è confermata la presenza del programma Il Collegio. Le riprese si svolgono proprio ora in estate per permettere ai ragazzi di non perdere la scuola e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. A tal proposito, una notizia fresca fresca riguarda il nome di uno del cast dei partecipanti: Carmelina Iannoni. Sì, questo nome non vi è nuovo perché è la figlia minore di Carmen Di Pietro, sorella dell’altro figlio: Alessandro.

A dare la notizia (da considerare ancora come rumor perché non ci sono annunci ufficiali dalla Rai) è stato il sito Blog TV Italiana. Leggiamo infatti: “Stando ad alcune nostre indagini sembra che Il Collegio abbia ceduto al fascino dei social e abbia inserito nel cast di collegiali creator ben noti a TikTok e persino la figlia di un personaggio del mondo dello spettacolo: Carmen Di Pietro. Interfacciandoci con alcuni dei giovani fan della trasmissione che hanno stalkerato dall’estero le registrazioni del programma, siamo in grado di rivelarvi che nel cast dei collegiali del Collegio 8 ci sarà anche Carmelina Iannoni, che poi altro non è che la figlia minore di Carmen Di Pietro”.

Come detto, si tratta di voci, ma potrebbero essere decisamente veritiere. E sempre alcune voci ultimamente parlano del ritorno del Bidello per la prossima edizione e dell’arrivo di nuove materie linguistiche. Inoltre si svolgerà tutto in una nuova location e ci sarà un premio per il collegiale più meritevole. Infine ci sarà il grande ritorno della professoressa Maria Rosa Petolicchio insieme alla conferma della sorella Anna Maria Petolicchio.

Questa ottava edizione (che pare essere l’ultima) si svolgerà nell’anno 2001, quindi i ragazzi affronteranno un percorso scolastico di più di 20 anni fa. E l’inizio della messa in onda si Rai2 e Rai Play è previsto per il 24 settembre.