Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Il Collegio

Nuova avventura per Stefano De Martino

In queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web: Stefano De Martino è stato infatti annunciato come voce narrante della nuova edizione de Il Collegio. Il reality di Rai 2 tornerà in onda a partire da domenica 24 settembre, e già tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. Numerose quest’anno le novità previste, e di certo le aspettative non verrano deluse. 6 le puntate che ci terranno compagnia, e attualmente le registrazioni delle nuove puntate sono già iniziate e a breve giungeranno anche al termine. Stavolta, come è stato annunciato dai vertici Rai, i concorrenti, sui quali pare esserci ancora molto mistero, saranno catapultati nel 2001.

Per la prima volta dunque i collegiali, che alloggeranno nel Collegio San Francesco a Lodi, si ritroveranno a vivere in un’epoca moderna. Tuttavia, come sempre, non mancheranno le difficoltà. Nel mentre è stato anche rivelato il ritorno professoressa Maria Rosa Petolicchio, attesissimo da tutti i fan del programma. A tornare sarà anche la figura del bidello, che avrà il compito di amministrare le merende e le varie punizioni.

Poche ore fa come se non bastasse gli account ufficiali de Il Collegio hanno annunciato che sarà Stefano De Martino la voce narrante della nuova edizione. Il conduttore dunque prenderà il posto di Giancarlo Magalli, e di certo in molti attendono di capire come Stefano stupirà i telespettatori.

In queste settimane intanto, come sappiamo, si è a lungo parlato della vita privata di De Martino. L’ex protagonista di Amici infatti si è nuovamente separato da Belen e in questi giorni un vero ciclone mediatico ha travolto la coppia. Stefano tuttavia continua a concentrarsi sulla sua carriera, e nei prossimi mesi diversi saranno i progetti che lo attendono. A lui dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.