1 Un ex allievo de Il Collegio debutta su Onlyfans

Solo poche ore fa su Rai 2 è partita ufficialmente la sesta edizione de Il Collegio. Anche stavolta il docu reality è stato attesissimo dal pubblico, e come ogni anno si conferma essere uno dei programmi più seguiti di sempre. Quest’anno come sappiamo gli alunni dovranno vivere nel 1977 e di certo ne vedremo delle belle. Già nel corso della prima puntata una delle alunne è stata cacciata dalla trasmissione per essersi rifiutata di farsi tagliare la frangia. Nel mentre i telespettatori attendono già di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, e senza dubbio non mancheranno emozioni e colpi di scena.

In queste ore tuttavia a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato un ex allievo del programma. Parliamo di Luca Vittozzi, che come forse qualcuno ricorderà ha partecipato alla terza edizione del docu reality. L’ex alunno, all’epoca 17enne, venne infatti cacciato dalla trasmissione sempre nel corso della prima puntata, non avendo superato l’esame di ammissione.

Tuttavia Luca fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web, e alcuni non l’hanno mai dimenticato. Ma che fine ha fatto Vittozzi e cosa fa oggi? L’ex alunno de Il Collegio attualmente è un vero e proprio influencer e come se non bastasse ha anche aperto un profilo su Onlyfans!

Nel mentre poche ore fa a parlare è stato il professore Andrea Maggi, docente di italiano ed educazione civica del programma, che ha svelato chi è il suo collegiale preferito, ma anche chi l’ha fatto penare di più. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.