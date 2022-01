Acceso litigio in live tra Maria Sofia Federico e Rebecca Parziale, volano parole grosse: “Falsa attivista” – VIDEO

1 La live di Maria Sofia Federico

Volano stracci in diretta Instagram tra Maria Sofia Federico e Rebecca Parziale, entrambe ex del docu-reality di Rai 2 Il Collegio. Le due hanno avuto un’accesissima discussione di fronte a migliaia di utenti che stavano assistendo e il web si è praticamente diviso tra chi è dalla parte di Maria Sofia e chi di Rebecca. Ma cosa è successo di preciso? Andiamo a raccontare dall’inizio quanto accaduto.

Come in molti sparanno, Maria Sofia Federico è una giovane attivista che, già prima de Il Collegio, era molto conosciuta. Sulle sue pagine web, infatti, ha sempre parlato di temi, soprattutto sociali, molto importanti, cercando di sensibilizzare e spiegare certi argomenti, specialmenti ai coetanei. Ma sicuramente anche i più grandi hanno potuto imparare molto. Quindi lei spesso sul suo profilo Instagram organizza delle live di questi argomenti, quali bodyshaming, razzismo, omofobia e transfobia. Proprio ieri sera l’argomento in questione era la transessualità.

Come riporta il sito Webboh.it, Maria Sofia ha fatto una live insieme alla sua amica Ottavia. E nella prima parte di essa le due hanno tentato di spiegare a Simone Casadei, anche lui ex de Il Collegio, il motivo per cui fosse sbagliato dire “un trans” invece che “una persona trans”. Ci sono stati scambi di opinione in cui Simone ha esposto le sue ragioni. In generale, comunque, tutto è stato affrontato con tranquillità e si è concluso per il meglio.

I problemi sono sorti più tardi, quando cioè Casadei è uscito dalla diretta e sono apparsi molti commenti riguardo un’altra diretta in corso nello stesso momento in cui erano presenti Simone, Rebecca Parziale e un’altra ragazza. A Maria Sofia Federico sono state riferite le accuse che le avrebbero fatto queste tre persone. Ed è lì che è partito un acceso confronto tra le due ex collegiali.

Vediamo meglio cosa è successo e il video di tutta la discussione…