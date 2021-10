Chi è Rebecca Parziale de Il Collegio 6? Età e Instagram

Di seguito la scheda conoscitiva di Rebecca Parziale, concorrente della nuova edizione de Il Collegio 6. Qui vi racconteremo un po’ chi è attraverso delle curiosità come età, data di nascita e vita privata, il percorso nel docu-reality di Rai 2, ma anche Instagram e social.

Chi è Rebecca Parziale

Rebecca Parziale età e biografia

Iniziamo con la biografia della collegiale. Di Rebecca Parziale purtroppo non conosciamo la data di nascita, solo l’anno: il 2007. Sappiamo però che la sua età è di 14 anni e arriva da Genova.

Queste sono le uniche news sul suo conto che, al momento, siamo riusciti a raccogliere. Non appena sapremo qualcosa di più non esiteremo ad aggiornarvi.

Vita privata: Rebecca ha un fidanzato?

Non si conosce troppo della vita privata di Rebecca Parziale de Il Collegio, ma qualche informazione a riguardo ce l’ha data lei nella clip di presentazione. Ecco le sue parole:

“I ragazzi devono fare quello che dico io, giustamente. Ho la fila, però devono disperarsi. Mi sento un po’ una principessa.”, insomma caratterino niente male Rebecca! Al momento non sappiamo se la concorrente de Il Collegio 6 sia o meno fidanzata, ma c’è da dire che se questa è la premessa, il ragazzo che avrà al suo fianco dovrà essere bravo a tenerle testa.

E ancora a proposito di sé ha detto: “Sono una ragazza testarda, un po’ permalosa, mi piace stare al centro dell’attenzione e se non ci riesco mi arrabbio, ovviamente. Il Collegio non riuscirà a contenerla. Lei dice che è lei a rendersi antipatica”.

A seguire ad intervenire è stata anche la mamma di Rebecca de Il Collegio, che ha aggiunto: “È una ragazza dal carattere molto forte. Non fatevi fregare dal faccino, perché è una ienetta!”.

Successivamente a parlare è stato anche il papà: “È viziatissima. A casa la chiamiamo Lambo perché è l’equivalente di tenere una macchina di lusso. Io sono il tassista personale suo e degli amici. Speriamo che la migliori un pochetto, almeno per noi”.

Vedremo se Il Collegio 6 cambierà davvero Rebecca Parziale!

Dove seguire Rebecca de Il Collegio 6: Instagram e social

Già molto popolare sui social, potete seguire Rebecca Parziale de Il Collegio 6 sia su Instagram che su TikTok.

Solo sul primo conta oltre 38 mila follower, un numero importante per una ragazza di soli 14 anni alla sua prima esperienza televisiva! Qui condivide con chi la segue non solo selfie, ma anche foto tratte da shooting fotografici.

Dal suo account, però, non emerge nulla per quel che riguarda la sua vita privata.

Rebecca Parziale a Il Collegio 6

In data 26 ottobre 2021 su Rai 2 fa il suo ritorno Il Collegio 6. Tra i concorrenti di questa edizione troveremo anche Rebecca Parziale, la quale sembra avere un’unica grande preoccupazione:

“Se a Il Collegio mi tagliano i capelli troppo corti penso di impazzire. Ci tengo molto ai capelli”.

Ha spiegato nella clip. Vedremo se saranno o meno clementi con lei durante il temutissimo taglio di capelli.

A Il Collegio 6 quest’anno ritroveremo parte del cast della passa edizione, dal Preside Paolo Bosisio ad alcuni docenti come Andrea Maggi o Luca Raina e ancora Maria Rosa Petolicchio e non solo.

Vedremo cosa ci riserverà questa edizione e andiamo a conoscere insieme tutti gli alunni della classe 1977…

Gli alunni de Il Collegio 6

20 è il numero totale dei concorrenti di questa edizione de Il Collegio 6. La classe avrà a che fare con un’epoca molto lontana da loro: il 1977, gli anni de La Febbre del Sabato Sera e non solo!

Sarà ancora una volta l’Istituto Regina Margherita di Anagni (Frosinone) ad accogliere i collegiali. Ma scopriamo chi sono tutti, partendo proprio dalle ragazze:

A loro il compito di studiare, rispettare le rigide regole di insegnanti e sorveglianti e conseguire il diploma di fine anno scolastico. Vedremo se tutti i ragazzi riusciranno a superare le varie insidie e portare a termine questa bella avventura.

Noi di Novella2000.it auguriamo un bel percorso a tutti loro. Ora concentriamoci invece sul percorso di Rebecca Parziale a Il Collegio 6…

Il percorso di Rebecca Parziale a Il Collegio 6

Dal 26 ottobre 2021 abbiamo modo di seguire Rebecca Parziale a Il Collegio 6. La giovane studentessa sarà brava a conservare il suo posto nell’Istituto?

Ovviamente noi vi terremo aggiornati passo passo sul suo percorso nella trasmissione di Rai 2.

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

