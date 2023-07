NEWS

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

Edoardo Donnamaria

L’aneddoto di Edoardo Donnamaria su Forum

Edoardo Donnamaria ieri sera è stato ospite di un evento. Serata alla quale ha preso parte da solo, nonostante fosse attesissima anche la sua ex Antonella Fiordelisi. Come già spiegato l’influencer (che ha fatto una precisa richiesta ai fan) ha preferito non partecipare dopo quanto accaduto, almeno per il momento.

In ogni caso Edoardo Donnamaria è stato acclamatissimo e ha ricevuto l’affetto di tantissimi supporter che, per l’occasione, hanno portato anche qualche dono. Nel corso della serata si è verificato più di un momento divertente.

Tra tutti uno veramente esilarante in cui Edoardo Donnamaria ha svelato un aneddoto su Forum, trasmissione per la quale ha lavorato prima del GF Vip:

“Ti racconto questa cosa di Forum. Era la quarta puntata che facevo credo. E pensavo anch’io che le storie fossero finte e ste cose qua. C’era una signora che ha raccontato una storia terribile. Parlava di un figlio che avevano rapito o ammazzato, ora non ricordo bene che cosa. Lei piangeva e piangeva”.

Una situazione che sembra aver particolarmente colpito Edoardo Donnamaria. Poco dopo, però, non appena Barbara Palombelli ha mandato la pubblicità è successo dell’altro:

“Durante la pubblicità mi sono avvicinato e le ho detto ‘Brava, bravissima’. Lei mi guarda e mi fa ‘Ma in che senso?’. Io allora ho detto che sembrava davvero che stesse piangendo. Lei poi mi ha spiegato che in realtà era tutto vero quanto raccontato sul figlio. Ho fatto una figura bruttissima e da quel giorno non ho più fatto un commento”, ha concluso Edoardo Donnamaria.

La scena in questione ha fatto ridere i presenti ed è stata ripresa da più fan, che hanno condiviso il racconto di Edoardo Donnamaria sui social. Pare proprio dunque che il ragazzo sia stato tratto in inganno e, convinto si trattasse di una recita, ha commesso questa gaffe.