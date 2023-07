NEWS

Andrea Sanna | 27 Luglio 2023

Temptation Island

L’indizio su Mirko e Greta di Temptation Island

Temptation Island non smette di sorprendere i telespettatori e un indizio spuntato sul web potrebbe darci qualche informazione su quanto accaduto dopo il programma per una coppia. Parliamo di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, i quali hanno deciso di uscire separati dal reality show e andare via con i rispettivi tentatori.

Ma ora a distanza di tempo Mirko e Perla saranno tornati insieme? O entrambi hanno approfondito la conoscenza con i single. Questa seconda opzione, forse, potrebbe essere quella corretta. Almeno per Brunetti. A dare adito a questa supposizione è una segnalazione giunta al profilo di Deianira Marzano. Un attento fan di Temptation Island l’ha contattata facendole notare una storia pubblicata da Greta Rossetti nelle storie Instagram. Dettaglio che fa pensare forse che tra lei e Mirko ci sia del tenero.

Nel video in questione condiviso da Greta compare una scritta ben precisa: “È mattina, stai camminando a casa tua. Il sole sta splendendo, la tua casa è piena d’amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta”.

La segnalazione a Deianira Marzano su Mirko e Perla di Temptation Island

Queste parole hanno lasciato pensare che Greta Rossetti abbia in qualche modo lasciato intendere e confermato così la frequentazione con Mirko Brunetti dopo Temptation Island.

Chiaramente si tratta di indizi social e non sappiamo se le cose siano andate davvero così. Almeno non lo sapremo fino alla prossima settimana, quando andranno in onda gli ultimi falò di confronto. Ma scopriremo anche come va tra le coppie “un mese dopo” la fine di Temptation Island.

Il gossip intanto scalpita intorno ai protagonisti del reality show di Canale 5 e ci si chiede dunque come saranno andate le cose tra loro. Servirà ancora un po’ di pazienza e magari Mirko e Greta, così come tutti gli altri partecipanti, riveleranno finalmente la verità.