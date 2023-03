Chi è Maria Rosa Petolicchio? Età e Instagram

NEWS

Enrico Maddalena | 9 Marzo 2023

Chi è

Ecco tutte le curiosità sull’ex professoressa Maria Rosa Petolicchio de Il Collegio, oggi tra i concorrenti di Pechino Express: l’età, dove insegna, la vita privata, la carriera fino al profilo Instagram dove poterla seguire.

Chi è Maria Rosa Petolicchio

Nome e Cognome: Maria Rosa Petolicchio

Data di nascita: 1965

Luogo di Nascita: Informazione non disponibile

Età: 58 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: insegnante

Marito: Maria Rosa Petolicchio è sposata

Figli: Maria Rosa ha due figlie.

Tatuaggi: la professoressa de Il Collegio non ha tatuaggi visibili.

Profilo Instagram: @mariarosapetolicchio

Maria Rosa Petolicchio età, altezza e biografia

Di seguito alcune informazioni circa la biografia di Maria Rosa Petolicchio.

L’insegnante è nata nel 1965, dunque la sua età è di 58 anni ed è di origine campana. Non sappiamo invece quale sia l’altezza e il peso.

Dove insegna? La professoressa di matematica e scienze lavora presso le scuole statali dal 2001.

Vita privata

Cosa sappiamo in merito alla vita privata della professore de Il Collegio 6?

Maria Rosa Petolicchio è sposata con Sergio e ha due figlie.

Ama gli animali e possiede anche una cagnolina, Arya. Anche quest’anno la professoressa Petolicchio è stata confermata come docente di matematica de Il Collegio 5 su Rai due.

Dove seguire Maria Rosa Petolicchio: Instagram e social

Maria Rosa Petolicchio ha un profilo Instagram (@mariarosapetolicchio) molto seguito e vanta oltre 150 mila followers. Questo non sorprende, essendo una delle insegnanti più amate sui social e più virali sul web.

La Petolicchio utilizza spesso il proprio profilo e condivide attimi di vita privata, insieme alla sua famiglia e ai suoi cari.

Non mancano mai dei post riferiti a Il Collegio e alle divertenti esperienze che riesce a vivere grazie al reality di Rai due.

Carriera

Il suo percorso di studi ha frequentato il Liceo scientifico L. Da Vinci di Salerno e si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La Petolicchio è entrata a far parte del reality Il Collegio, dalla sua seconda stagione. Gli autori del docu-reality cercavano una professoressa severa e lei si è trovata perfettamente nel ruolo.

La stessa Petolicchio ha infatti raccontato in un’intervista rilasciata a maridacaterini.it:

“Io sono convinta che la severità sia importante perché bisogna avere dei punti fermi sui quali non transigere”.

La Petolicchio a Il Collegio

Maria Rosa Petolicchio ha debuttato nella prima puntata de Il Collegio 4 e sin da subito è stata tra le protagoniste del reality. Gli alunni, prima del suo ingresso in classe, le hanno fatto trovare l’aula sottosopra, con una sedia sopra alla cattedra. Così la Petolicchio non è stata colta alla sprovvista però e, nel giro di poco tempo, ha cacciato due alunni dalla classe.

Con lei non si scherza e ha messo in riga i propri studenti iniziando con le interrogazioni alla lavagna: dalla scomposizione in fattori primi ad altre operazioni matematiche. Gli studenti, sebbene trovino severa la professoressa Maria Rosa, nutrono comunque una grande simpatia per lei.

La professoressa Petolicchio è confermata anche per l’edizione numero 5 e 6 del programma.

Maria Rosa Petolicchio a Pechino Express

Dopo l’addio a Il Collegio, Maria Rosa Petolicchio torna in TV con un nuovo programma.

La docente la ritroviamo, infatti, nel cast della nuova edizione di Pechino Express. L’avventura sarà condivisa con uno degli allievi conosciuti proprio a Il Collegio. Parliamo di Andrea Di Piero.

Vediamo tutti i partecipanti…

I concorrenti di Pechino Express

Ecco l’elenco completo con tutti i concorrenti di Pechino Express 2023:

Tra le coppie di viaggiatori, una sola riuscirà a trionfare!

Il percorso di Maria Rosa Petolicchio a Pechino Express

Infine in questo paragrafo ci soffermeremo su quello che è il percorso di Maria Rosa Petolicchio a Pechino Express.