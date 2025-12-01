Un debutto che unisce spettacolo e speranza: gli artisti ucraini portano in scena la forza di un popolo che non smette di credere nella bellezza

Un debutto che parla di pace

Il Circo di Stato dell’Ucraina, per la prima volta in Italia, ha già incantato Milano con uno spettacolo che unisce arte e messaggio di pace. Un debutto emozionante che ha trasformato la città nella prima tappa del suo tour.

Un tour che fa respirare speranza

Dal debutto milanese, oltre 50 performer porteranno la loro arte anche a Livorno, Torino e Firenze: un progetto che porta sul palco oltre 50 artisti, capaci di trasformare il dolore della guerra in energia creativa. Funamboli, acrobati, musicisti e clown emozionano il pubblico con numeri che diventano simbolo di resilienza e rinascita. Dopo Milano, il tour proseguirà a Livorno, Torino e Firenze, offrendo uno spettacolo unico che celebra la bellezza come ponte di pace. Un evento da non perdere per chi ama l’arte che parla al cuore.