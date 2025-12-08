Favino e Ferzetti in Armani dominano la scena. Mahmood sorprende con un gilet borchiato. Achille Lauro riscrive l’eleganza in smoking

Il Foyer che diventa una passerella

Alla Prima della Scala del 7 dicembre 2025, lo spettacolo non è stato solo sul palco. L’opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvič ha attirato l’attenzione del pubblico, ma il Foyer ha trasformato l’attesa in una vera passerella. Velluti scuri, seta nera e riflessi blu smeraldo hanno dominato la scena. Fotografi e invitati non hanno perso un solo dettaglio.

Nonostante l’assenza di Giorgio Armani, il suo stile è stato ovunque. Molti ospiti hanno scelto le sue creazioni, confermando ancora una volta la forza del suo marchio. Milly Carlucci e Bruno Vespa hanno inaugurato il red carpet con uno stile sobrio e impeccabile. Dopo di loro sono arrivati gli ospiti attesi, Achille Lauro e Mahmood. In platea erano presenti figure di primo piano come Liliana Segre, il sindaco Giuseppe Sala, il ministro Alessandro Giuli e diversi rappresentanti del mondo culturale e finanziario.

Gli ospiti e i grandi assenti

Non sono passate inosservate le assenze di Roberto Bolle, della premier Giorgia Meloni e del presidente Sergio Mattarella, impegnati in appuntamenti istituzionali.

Un altro elemento ha sorpreso il pubblico: un alert ufficiale che avvertiva della presenza di contenuti sensibili nell’opera. Un dettaglio nuovo per la tradizione della Scala.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: il trionfo Armani

Eleganza di coppia

Il loro arrivo ha messo tutti d’accordo. Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti hanno portato nel Foyer eleganza e armonia.

Anna Ferzetti ha indossato un abito sottoveste decorato da brillanti blu, presentato all’ultima sfilata Armani. Un modello luminoso che ha catturato gli obiettivi. Favino ha scelto invece uno smoking nero dal taglio pulito. Un look essenziale e molto raffinato.

Voto: 9,5

Barbara Berlusconi: eleganza in omaggio ad Armani

Un tributo sincero

Barbara Berlusconi è arrivata con il compagno Lorenzo Guerrieri. Per la serata ha scelto un abito Armani di una precedente collezione, già indossato in passato. Un gesto che ha voluto ricordare lo stilista da poco scomparso.

Il vestito, lungo e ricco di colore, intrecciava rosso, blu, grigio e giallo in un disegno che ricordava un murales. Una scelta sicura e raffinata, capace di distinguersi senza eccessi.

Voto: 9

Mahmood: il gilet borchiato che cambia le regole

Prime time glamour

Per il suo debutto alla Scala, Mahmood ha mostrato ancora una volta la sua personalità. Dopo aver parlato dell’eccellenza italiana, ha lasciato spazio al look. Lo smoking nero era classico, ma il gilet con borchie dorate ha rivoluzionato l’insieme. Il dettaglio ha spezzato la formalità e ha portato un tocco moderno.

Una scelta studiata e perfettamente coerente con il suo stile.

Voto: 8

Achille Lauro: lo smoking che non ti aspetti

Dalla fiaccola olimpica alla Scala

Solo pochi giorni fa, Achille Lauro portava la fiaccola delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 in una tuta bianca. Alla Scala, invece, ha scelto uno smoking nero con un cappotto lungo, rifinito da riporti in velluto.

Il look era meno provocatorio del solito, ma comunque di grande effetto. A colpire è stato soprattutto il dettaglio dei capelli, molto ordinati e lucidi.

Voto: 8,5