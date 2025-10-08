Mediaset cambia il palinsesto: il daytime del Grande Fratello si allunga su Italia 1 e Canale 5

Il Grande Fratello raddoppia il suo tempo in TV: Mediaset ha scelto di modificare il palinsesto con un daytime più lungo su Italia 1 e una nuova collocazione su Canale 5. Ecco tutte le novità.

Si allunga il daytime del Grande Fratello

Per cercare di ravvivare un’edizione del Grande Fratello partita sottotono, Mediaset ha deciso di cambiare strategia: da questa settimana, il daytime del reality si allunga notevolmente, come ai tempi d’oro, modificando anche la programmazione di Italia 1 e Canale 5.

L’edizione 2025 del Grande Fratello, almeno finora, non è riuscita ad accendere la curiosità del pubblico. Dopo una settimana nella Casa, il cast sembra ancora “freddo” e poco coinvolgente. Così, per tenere viva l’attenzione, Mediaset ha optato per una mossa forte: più tempo al reality, più spazio ai concorrenti in TV.

Su Italia 1, il cambiamento è sostanziale. La striscia quotidiana in onda tra Studio Aperto e Sport Mediaset si allunga da 10 a circa 40 minuti: va ora in onda dalle 13:00 alle 13:40, posticipando tutto il palinsesto pomeridiano. Anche I Simpson slittano, partendo dalle 14:30 invece che alle 14:00.

Su Canale 5, invece, la consueta finestra post-TG del Grande Fratello è stata spostata tra le soap: da ieri non va più in onda subito dopo il TG delle 13:00, ma tra Beautiful e Forbidden Fruit. Una collocazione diversa, ma con lo stesso obiettivo: intercettare il pubblico più affezionato.

Tutto resta invariato per gli altri spazi: la diretta continua su Mediaset Extra, La5, il sito e l’app di Mediaset Infinity, dove la diretta della Casa del Grande Fratello non si ferma mai.

Insomma, la rete ci riprova: il Grande Fratello torna protagonista nei palinsesti quotidiani. Ora, non resta che aspettare che dentro la Casa cominci davvero a succedere qualcosa. Anche se delle tensioni si stanno già verificando….