Si è verificata della tensione nella Casa del Grande Fratello tra Francesca e le altre coinquiline. Ecco cosa è successo nella notte…

Grande Fratello, tensione tra Francesca e le coinquiline

Nella Casa del Grande Fratello, le tensioni non mancano mai tra i concorrenti. Durante notte appena trascorsa si è accesa una discussione tra alcune delle protagoniste di questa edizione. Protagonista dello scontro è stata Francesca Carrara, che si è detta delusa dal comportamento di alcune coinquiline, accusandole di isolarla.

Durante un momento di confronto, Francesca ha espresso il suo disagio in modo chiaro: “Da domani sto isolata e faccio il percorso per conto mio, perché vi dirò: ho notato che c’è qualcosa di me che a voi ragazze non va. Perché da me non ci venite mai. Io ho rapporto solo con i maschi e non capisco perché, perché io a voi non ho fatto niente”.

La concorrente ha poi fatto nomi precisi, puntando il dito contro tre concorrenti del Grande Fratello: Benedetta, Grazia e Anita. Ma come mai? Secondo il suo punto di vista avrebbero qualcosa contro di lei perché non passano mai del tempo insieme e a quanto apre avrebbe avuto le sue conferme per dirlo.

A tentare di riportare calma nel gruppo ci ha pensato Donatella Mercoledisanto, intervenuta per difendere le ragazze coinvolte: “Ma Francesca, se lei e Anita hanno qualcosa, non è che devono venire da noi a parlare. Sono ragazze, parlano tra loro”.

Francesca, però, ha ribattuto, ricordando un episodio recente verificatosi nella Casa del Grande Fratello: “Prima sono venuta e vi ho detto: ‘Posso venire o vi disturbo?’. E voi avete preso e ve ne siete andate tutte e tre”.

Appena hanno toccato le sue figlie Anita e Grazia, MAMMA DONATELLA è partita contro Francesca per difenderle #GrandeFratellopic.twitter.com/WcqTY8iH3v — Alessio's version🩶 (@03TrashAddicted) October 8, 2025

Donatella ha cercato di minimizzare l’accaduto, sostenendo che magari in quel momento stavano parlando di una cosa tra di loro che non volevano condividere. Stando al suo punto di vista non sono costrette a doverlo dire per forza davanti a tutti e ognuno avrebbe i suoi tempi per esternare certe cose.

Il confronto, pur acceso, si è concluso senza alcun chiarimento al Grande Fratello. A quanto pare Francesca si sente però molto distante dal gruppo femminile che si è creato. I prossimi giorni diranno se la concorrente manterrà la promessa di isolarsi davvero oppure se ci sarà un chiarimento.

In disparte Anita si è sfogata e ha avuto da ridire sull’accaduto.

Anita “Io voglio fare la furba? A ME? A ME??? A MEEE??”



É nerissima con Francesca. (la regia ha poi censurato maledetti) #grandefratello #jonita pic.twitter.com/bdpRqlwjAZ — H. (@is16__) October 7, 2025

Insomma, nervi tesissimi nella Casa del Grande Fratello e l’arrivo dei nuovi concorrenti sicuramente farà discutere!