Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

La nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera è la Miss Italia in carica ed eletta a dicembre 2022, Lavinia Abate

In programma dal 25 settembre su Rai 2, la nuova edizione del Mercante in Fiera vedrà alla conduzione Pino Insegno. Ma chi sarà la “Gatta nera”. Fino a qualche settimana fa la prescelta era Candelaria Solorzano. La modella non sarebbe stata ritenuta idonea dopo un video diffuso in rete, che la ritraeva in situazioni non in linea con l’idea del programma e ciò che era chiamata a svolgere.

Il suo nome ce l’aveva anticipato Davide Maggio. Ma ora chi sarà la sostituta e chi vedremo dunque a Il Mercante in Fiera in questo ruolo? Sempre il sito nella giornata di oggi ha fatto sapere che la prescelta è la Miss Italia in carica, Lavinia Abate.

Nel dicembre 2022 Lavina è stata eletta e aveva dichiarato, dopo l’incoronazione, che ci sperava, ma non avrebbe mai immaginato sarebbe finita con questo lieto fine.

In quell’occasione la ragazza romana che sarà la nuova Gatta nera de Il Mercante in Fiera, ha raccontato di praticare danza da 12 anni e studiare composizione. Ama cantare e creare musica. Le piacerebbe diventare una cantautrice o compositrice di musica e ha scritto già qualche brano. “Vino rosso”, uno dei suoi pezzi, l’ha presentato proprio nel corso della manifestazione.

Come riferisce anche il sito della kermesse, Lavinia è la seconda Miss Italia più giovane. Quando è stata proclamata vincitrice aveva 18 anni e 10 mesi. La più piccola invece è Maria Perrusi, che nel 2009 ha trionfato a 18 anni, festeggiati prorio durante le finali della manifestazione.

Ragazza dal carattere determinato, sensibile e trasparente, Lavinia Abate ora si metterà in gioco con una nuova sfida. Sarà lei la nuova “Gatta nera” de Il Mercante in Fiera 2023. Che ne pensate di questa scelta? Continuate a seguirci per altre news