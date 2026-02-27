A Sanremo 2026 dopo la terza serata del Festival le scommesse premiano Serena Brancale e Sal Da Vinci

Il giro di boa della terza serata di Sanremo 2026 ha rimescolato profondamente le carte in tavola, portando i bookmaker a rivedere drasticamente i pronostici per il trionfo finale. Secondo le ultime analisi degli esperti Sisal, la vetta della classifica resta saldamente presidiata dalla coppia formata da Fedez e Marco Masini. Il loro sodalizio artistico sembra aver convinto sia la critica che il pubblico sovrano, stabilizzandosi su una quota di 3,00. A condividere il primato troviamo una straordinaria Serena Brancale, che con la sua cifra stilistica unica mantiene la stessa valutazione, confermandosi la vera rivelazione di questa edizione.

La scalata di Arisa e l’effetto Napoli con Sal Da Vinci

Subito dietro i battistrada, si fa strada con forza Arisa. La sua performance ha convinto gli scommettitori, portando la sua quota a un interessante 5,00. La competizione entra nel vivo anche per le posizioni di rincalzo, dove Sal Da Vinci e Tommaso Paradiso si attestano a 9,00. Proprio il cantautore napoletano è protagonista di un duello testa a testa molto sentito: nei confronti diretti, Sal Da Vinci è attualmente preferito ad Arisa con una valutazione di 1,65. Più staccati nelle previsioni generali appaiono Sayf e Ditonellapiaga, che scontano una quota rispettivamente di 16,00 e 25,00.

Scontri diretti e sfide rap: i pronostici dei duelli all’Ariston

L’analisi tecnica si sposta poi sui confronti specifici che animano il dibattito tra gli appassionati di betting. Nel duello tra veterani della melodia italiana, Raf sembra avere la meglio su Francesco Renga, con il primo quotato a 1,50 contro il 2,40 del secondo. Grande attenzione è rivolta anche alla scena rap, che quest’anno vede protagonisti due debutti eccellenti come titolari. Luchè, forte del calore dei suoi fan, è il favorito a 1,50 nello scontro diretto con Tredici Pietro. Il rapper partenopeo sembra avere una marcia in più rispetto al figlio d’arte, fermo a 2,40, in una sfida che rappresenta perfettamente il nuovo corso impresso da Carlo Conti al Festival.

Leggi anche: Sanremo 2026, Belen si esibisce a sorpresa con Samurai Jay ma attacca in ritardo e sfalsa il lip sync

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X