Un racconto poetico e autentico dell’Italia che resiste e si rinnova, un viaggio tra persone e luoghi che custodiscono la nostra memoria collettiva

Beppe Convertini esplora l’Italia autentica nel suo ultimo libro, “Il Paese delle tradizioni”, pubblicato da Rai Libri. Questa nuova opera letteraria rappresenta un viaggio nel cuore pulsante del Paese, alla scoperta di riti, sapori e saperi che meritano di essere tramandati.

Arrivato a Roma questo novembre, il volume segue i grandi successi televisivi di “Linea Verde” e “Azzurro – Storie di Mare”. Questi programmi hanno ispirato i suoi precedenti progetti editoriali molto apprezzati, “Paesi miei” e “Il Paese Azzurro”, consolidando la sua collaborazione con Rai Libri.

Un ritratto dell’identità italiana

Beppe Convertini, noto conduttore di programmi amati come “Uno Mattina in Famiglia” e attualmente protagonista su Rai Uno come ballerino a “Ballando con le Stelle”, dimostra ancora una volta la sua innata capacità di raccontare l’Italia vera. Egli valorizza le eccellenze umane e territoriali che la compongono.

Con “Il Paese delle tradizioni”, l’attore e conduttore originario della Puglia espande la sua narrazione. Offre un ritratto profondo e commovente del Paese reale, un mosaico di emozioni, identità e memoria collettiva. Il libro accompagna il lettore tra persone, storie e luoghi che custodiscono l’essenza dell’Italia più genuina. Si tratta di quell’Italia che si ritrova nelle feste di paese, nei dialetti, nei sapori e nei gesti quotidiani di chi tramanda antichi saperi con orgoglio e semplicità.

La collaborazione con le Pro Loco (UNPLI)

Questo progetto editoriale prende vita grazie alla collaborazione con UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, guidata dal presidente Antonio La Spina. Fondamentale è stato il contributo delle migliaia di volontari che, ogni giorno, proteggono e promuovono il patrimonio culturale, folkloristico e gastronomico delle nostre regioni.

«Questo libro è un atto d’amore verso l’Italia e verso le sue genti», dichiara Beppe Convertini. «Ho incontrato donne e uomini straordinari che ogni giorno custodiscono la nostra identità con orgoglio e semplicità. Il Paese delle tradizioni è un viaggio nel cuore dell’Italia autentica, quella che non ha bisogno di effetti speciali per emozionare, perché è fatta di verità e di sentimento».

Il volume, arricchito da immagini e testimonianze raccolte in tutta la penisola, invita a riscoprire il valore dell’appartenenza e la forza delle tradizioni che uniscono il Paese da nord a sud.

Antonio La Spina, presidente nazionale UNPLI, aggiunge: «Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto. Le Pro Loco rappresentano la memoria viva dei territori, le sentinelle delle nostre radici. Insieme a Beppe Convertini abbiamo voluto raccontare un’Italia che continua a vivere grazie all’impegno e alla passione delle comunità locali».

Un invito a riscoprire le nostre radici

“Il Paese delle tradizioni” è un’opera da leggere e da condividere: un racconto poetico e vero dell’Italia che resiste e si rinnova. Ogni pagina riesce a trasmettere il calore delle persone, la bellezza dei luoghi e quel senso di comunità che rende unico il nostro Paese. Rappresenta un invito a riscoprire chi siamo, a osservare con occhi nuovi la nostra cultura e a sentirci parte di una storia collettiva che va assolutamente tramandata.

Il libro sarà disponibile dal 12 novembre 2025 in tutte le librerie e negli store online. Per celebrare l’uscita, Beppe Convertini visiterà numerose città e piccoli borghi italiani per una serie di incontri e firma copie, portando il messaggio del libro direttamente tra la gente.

A cura di Davide Cannata

