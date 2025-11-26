Quando sarà recuperata la puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 novembre? Ecco tutti i dettagli

Il Paradiso delle Signore recupera la puntata persa del 24 novembre con un doppio episodio. Quando? Scopriamolo insieme.

Quando recupera la puntata Il Paradiso delle Signore

I fan di Il Paradiso delle Signore possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nella giornata di venerdì 28 novembre, la soap opera torna su Rai 1 con un doppio appuntamento, recuperando così l’episodio che era saltato lo scorso lunedì 24 novembre.

La programmazione della soap, infatti, era stata interrotta per consentire la messa in onda dei funerali di Ornella Vanoni e di uno speciale del TG1 dedicato alle elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania.

Il doppio episodio de Il Paradiso delle Signore

Il 28 novembre, Il Paradiso delle Signore andrà in onda con due episodi consecutivi, a partire dalle 14:30 circa, per poi concludere alle 16:50, prima di lasciare spazio al consueto appuntamento con La Vita in Diretta.

Un cambio di programmazione che permetterà di recuperare il segmento mancante, mentre il talk di Caterina Balivo, La Volta Buona, avrà un orario ridotto, fermandosi alle 15:20.

Questo doppio episodio offrirà ai telespettatori le vicende dei protagonisti e regalerà nuovi momenti attesissimi. Dopo una settimana di attesa, finalmente, i fan potranno seguire la trama senza interruzioni.

Cosa vedremo nelle puntate

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori potranno vedere come si sviluppano le storie d’amore e i conflitti tra i vari personaggi.

Con il recupero di questa puntata ci sarà dunque la possibilità di recuperare le vicende perse nei giorni scorsi.

In attesa del doppio appuntamento, non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi alla doppia puntata de Il Paradiso delle Signore, una delle serie di maggior successo targate Rai 1.

