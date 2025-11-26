In queste ore una discussa ex protagonista di Temptation Island ha raccontato di aver subito violenza psicologica da parte del suo ex fidanzato.

Parla l’ex volto di Temptation Island

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a rompere il silenzio è stata un’ex protagonista di Temptation Island, che ha voluto raccontare una vicenda che l’ha coinvolta in passato. Parliamo di Sonia Mattalia, che ha svelato di essere stata vittima di violenza psicologica da parte di un suo ex fidanzato. Ecco come inizia il suo racconto:

“Proprio oggi volevo condividere con voi una mia esperienza personale passata, perché sono convinta che parlare di violenza sia sempre molto utile. […] Avevo un partner che era più grande di me e questo pensavo fosse un sintomo di sicurezza. Invece, nonostante l’età più adulta, questo mio partner mi controllava, mascherando il controllo come forma di interesse e di affetto”.

A quel punto l’ex protagonista di Temptation Island, entrando nel vivo del racconto, ha fatto luce su alcuni episodi vissuti con il suo ex fidanzato. Sonia ha così aggiunto: “Se dovevo andare in qualche ufficio pubblico lui si offriva di accompagnarmi e guardava se io guardavo qualcun altro, se rivolgevo la parola ad un collega, a una persona che conoscevo, specialmente di sesso maschile, e controllava i miei atteggiamenti. Addirittura fermi al semaforo lui guardava se guardavo fuori dal finestrino e mi accusava di guardare nelle macchine a fianco gli uomini”.

Infine, lanciando un importante messaggio, Sonia ha concluso dichiarando: “La violenza ha tante forme. Io pur capendo che era tutto sbagliato, solo nel momento in cui ne ho parlato con le amiche, i miei genitori, i miei conoscenti, le mie colleghe, ho rafforzato in me il convincimento che quella era una forma di violenza, di controllo, di padronanza sulla mia persona, e ovviamente l’ho lasciato”.

