Il Suriname rischia l’esclusione dai playoff per i Mondiali 2026. Ecco cosa sta succedendo.

Mondiali 2026, il Suriname rischia l’esclusione dai playoff

Il Suriname si è qualificato per i playoff intercontinentali dei Mondiali 2026, un traguardo storico che ha fatto sognare i tifosi. Ma ora un grave rischio minaccia la sua partecipazione alla competizione. Nonostante tutto, infatti, ci sono due motivi seri che potrebbero compromettere la presenza della squadra sul palcoscenico mondiale. La FIFA sta monitorando da vicino la situazione e potrebbe aprire un procedimento contro la federazione calcistica del Suriname.

I motivi del rischio esclusione

Ma quali sono i motivi che potrebbero far saltare la partecipazione del Suriname ai playoff? Il primo problema riguarda le elezioni interne della Federcalcio surinamese (SVB), che non si sarebbero svolte in maniera regolare. Alcuni media sudamericani riportano che ci sarebbero dubbi sul regolare svolgimento delle elezioni, con possibili implicazioni legali.

Se dovesse essere accertata una violazione delle norme interne, la federazione potrebbe affrontare sanzioni severe, tra cui l’esclusione dai playoff per i Mondiali 2026.

Il secondo problema riguarda una questione finanziaria che ha ulteriormente complicato la situazione. I conti bancari della Suriname sono stati congelati in via provvisoria, mettendo a rischio tutte le operazioni finanziarie della federazione, tra cui il pagamento degli stipendi dei calciatori e l’organizzazione delle partite.

Questo scenario è grave perché, secondo il regolamento della FIFA, l’ingerenza di terzi, come il governo o altre entità esterne, nelle questioni calcistiche non è permessa. Se dovesse risultare che la federazione è stata influenzata da forze esterne, la sanzione più grave potrebbe essere l’esclusione dalle competizioni internazionali, inclusi i playoff.

Nonostante le difficoltà, la federazione sta cercando di risolvere la situazione. Il Suriname ha già presentato un ricorso contro il sequestro dei beni e ha tempo fino a marzo 2026 per risolvere la crisi.

Nel frattempo, l’allenatore Ten Cate, nominato per guidare la squadra nei playoff, attende di scendere in campo per affrontare la Bolivia in semifinale. Se il Suriname vincerà, si giocherà un posto ai Mondiali contro l’Iraq, che è già in finale.

Il futuro del Suriname ai Mondiali 2026 dipende ora dalla capacità della federazione di risolvere rapidamente le controversie interne e finanziarie.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.

CREDITI FOTO: Jerome Miron / IPA